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Сампдория - Удинезе 22 Января прямая трансляция

Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
22 Января 2023 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия)
Сампдория
Удинезе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Удинезе, которое состоится 22 Января 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сампдория
      Генуя
      Удинезе
      Удине
      Главные тренеры
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      ИталияАндреа Соттиль
      История личных встреч
      05.03.2022 Италия - Серия А Тур 28 Удинезе2 : 1Сампдория
      03.10.2021 Италия - Серия А Тур 7 Сампдория3 : 3Удинезе
      16.05.2021 Италия - Серия А Тур 37 Удинезе0 : 1Сампдория
      16.01.2021 Италия - Серия А Тур 18 Сампдория2 : 1Удинезе
      12.07.2020 Италия - Серия А Тур 32 Удинезе1 : 3Сампдория
      24.11.2019 Италия - Серия А Тур 13 Сампдория2 : 1Удинезе
      26.01.2019 Италия - Серия А Тур 21 Сампдория4 : 0Удинезе
      26.08.2018 Италия - Серия А Тур 2 Удинезе1 : 0Сампдория
      25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Сампдория2 : 1Удинезе
      30.09.2017 Италия - Серия А Тур 7 Удинезе4 : 0Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи19 16 2 1 46-14 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Милан18 11 5 2 35-20 38 70.4
      3
      Лига чемпионов
      		Интер М18 12 1 5 38-24 37 68.5
      4
      Лига чемпионов
      		Лацио18 10 4 4 31-15 34 63.0
      5
      Лига Европы
      		Аталанта18 10 4 4 34-20 34 63.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома18 10 4 4 23-16 34 63.0
      7 Торино19 7 5 7 19-20 26 45.6
      8 Удинезе18 6 7 5 26-21 25 46.3
      9 Фиорентина19 6 5 8 21-25 23 40.4
      10 Ювентус18 11 4 3 27-12 22 -15 68.5
      11 Болонья18 6 4 8 23-29 22 40.7
      12 Эмполи18 5 7 6 16-22 22 40.7
      13 Монца18 6 3 9 22-27 21 38.9
      14 Лечче19 4 8 7 18-22 20 35.1
      15 Специя18 4 6 8 17-28 18 33.3
      16 Салернитана19 4 6 9 23-37 18 31.6
      17 Сассуоло18 4 4 10 17-28 16 29.6
      18
      Зона вылета
      		Верона19 3 3 13 17-31 12 21.1
      19
      Зона вылета
      		Сампдория18 2 3 13 8-31 9 16.7
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе18 0 7 11 13-32 7 13.0

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