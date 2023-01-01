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Боруссия М - Байер 22 Января прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
22 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Боруссия М
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 22 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ГерманияДаниэль Фарке
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      История личных встреч
      15.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М1 : 2Байер
      21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер4 : 0Боруссия М
      06.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 24 Боруссия М0 : 1Байер
      08.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 7 Байер4 : 3Боруссия М
      23.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М1 : 3Байер
      02.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 10 Байер1 : 2Боруссия М
      19.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 18 Байер0 : 1Боруссия М
      31.10.2018 Кубок Германии 2-й раунд Боруссия М0 : 5Байер
      25.08.2018 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М2 : 0Байер
      10.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 26 Байер2 : 0Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария16 10 5 1 50-14 35 72.9
      2
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф16 9 3 4 35-24 30 62.5
      3
      Лига чемпионов
      		Унион16 9 3 4 27-21 30 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург16 9 3 4 25-23 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг16 8 5 3 31-22 29 60.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вольфсбург16 7 5 4 30-20 26 54.2
      7 Боруссия Д15 8 1 6 25-21 25 55.6
      8 Боруссия М15 6 4 5 28-24 22 48.9
      9 Вердер16 6 3 7 26-34 21 43.8
      10 Кёльн16 5 5 6 28-30 20 41.7
      11 Майнц16 5 5 6 20-25 20 41.7
      12 Байер15 5 3 7 25-26 18 40.0
      13 Хоффенхайм16 5 3 8 23-25 18 37.5
      14 Бохум16 5 1 10 17-37 16 33.3
      15 Аугсбург15 4 3 8 18-26 15 33.3
      16 Штутгарт16 3 6 7 19-28 15 31.3
      17
      Зона вылета
      		Герта16 3 5 8 20-25 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0416 2 3 11 13-35 9 18.8

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