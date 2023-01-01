Боруссия М - Байер 22 Января прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
22 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 16-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Байер, которое состоится 22 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Байер
Леверкузен
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Хаби Олано Алонсо
История личных встреч
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 2
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|4 : 0
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|08.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|4 : 3
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|1 : 3
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|1 : 2
|19.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|0 : 1
|31.10.2018
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 5
|25.08.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|2 : 0
|10.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|72.9
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|62.5
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|62.5
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|60.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|54.2
|7
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|55.6
|8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|48.9
|9
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|43.8
|10
|Кёльн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|41.7
|11
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|41.7
|12
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|40.0
|13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|37.5
|14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|33.3
|15
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|33.3
|16
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|31.3
| 17
Зона вылета
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|29.2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
|18.8