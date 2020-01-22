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Фейеноорд - Аякс 22 Января прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
22 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
Фейеноорд
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 22 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      НидерландыАльфред Шрёдер
      История личных встреч
      20.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс3 : 2Фейеноорд
      19.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Фейеноорд0 : 2Аякс
      09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Фейеноорд0 : 3Аякс
      17.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Аякс1 : 0Фейеноорд
      27.10.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 11 Аякс4 : 0Фейеноорд
      27.02.2019 Кубок Нидерландов 1/2 финала Фейеноорд0 : 3Аякс
      27.01.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фейеноорд6 : 2Аякс
      28.10.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Аякс3 : 0Фейеноорд
      21.01.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Аякс2 : 0Фейеноорд
      22.10.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Фейеноорд1 : 4Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1637
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен1735
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар1633
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1632
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1631
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1731
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1626
      8 Херенвен1624
      9 НЕК Неймеген1722
      10 Гоу Эхед Иглс1619
      11 Эксельсиор1719
      12 Валвейк1618
      13 Фортуна1616
      14 Витесс1715
      15 Гронинген1612
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1712
      17
      Зона вылета
      		Волендам1712
      18
      Зона вылета
      		Камбюр179

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