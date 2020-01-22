Фейеноорд - Аякс 22 Января прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
22 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - Аякс, которое состоится 22 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Арне Слот
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|20.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|3 : 2
|19.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|0 : 2
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|0 : 3
|17.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|1 : 0
|27.10.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 11
|4 : 0
|27.02.2019
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|27.01.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|6 : 2
|28.10.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|3 : 0
|21.01.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|2 : 0
|22.10.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|16
|33
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|16
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|26
|8
|Херенвен
|16
|24
|9
|НЕК Неймеген
|17
|22
|10
|Гоу Эхед Иглс
|16
|19
|11
|Эксельсиор
|17
|19
|12
|Валвейк
|16
|18
|13
|Фортуна
|16
|16
|14
|Витесс
|17
|15
|15
|Гронинген
|16
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Волендам
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|17
|9