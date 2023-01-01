АЗ Алкмар - Фортуна 22 Января прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
22 Января 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 22 Января 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Фортуна
Ситтард-Гелен
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Сьорс Ульте
|Хулио Веласкес
История личных встреч
|16.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 19
|1 : 2
|02.12.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 2
|2 : 1
|08.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|1 : 0
|26.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 3
|04.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|4 : 0
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|4 : 2
|07.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 15
|0 : 3
|20.12.2017
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|16
|37
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|17
|35
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|16
|33
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|16
|32
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|16
|31
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|17
|31
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|16
|26
|8
|Херенвен
|16
|24
|9
|НЕК Неймеген
|17
|22
|10
|Гоу Эхед Иглс
|16
|19
|11
|Эксельсиор
|17
|19
|12
|Валвейк
|16
|18
|13
|Фортуна
|16
|16
|14
|Витесс
|17
|15
|15
|Гронинген
|16
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Волендам
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|17
|9