03:32 ()
Свернуть список

АЗ Алкмар - Фортуна 22 Января прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
22 Января 2023 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
АЗ Алкмар
Фортуна

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Фортуна, которое состоится 22 Января 2023 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 17-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Фортуна
      Ситтард-Гелен
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыСьорс Ульте
      ИспанияХулио Веласкес
      История личных встреч
      16.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 19 Фортуна1 : 2АЗ Алкмар
      02.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 АЗ Алкмар2 : 1Фортуна
      08.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар1 : 0Фортуна
      26.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фортуна3 : 3АЗ Алкмар
      04.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 АЗ Алкмар4 : 0Фортуна
      03.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 АЗ Алкмар4 : 2Фортуна
      07.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 15 Фортуна0 : 3АЗ Алкмар
      20.12.2017 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фортуна2 : 4АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1637
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен1735
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		АЗ Алкмар1633
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1632
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1631
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1731
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1626
      8 Херенвен1624
      9 НЕК Неймеген1722
      10 Гоу Эхед Иглс1619
      11 Эксельсиор1719
      12 Валвейк1618
      13 Фортуна1616
      14 Витесс1715
      15 Гронинген1612
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1712
      17
      Зона вылета
      		Волендам1712
      18
      Зона вылета
      		Камбюр179

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close