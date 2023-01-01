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Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур 23 Января прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
23 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 21-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Фулхэм
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Главные тренеры
      ПортугалияМарку Силва
      ИталияАнтонио Конте
      История личных встреч
      03.09.2022 Англия - Премьер-лига Тур 6 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Фулхэм
      04.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Фулхэм0 : 1Тоттенхэм Хотспур
      13.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 16 Тоттенхэм Хотспур1 : 1Фулхэм
      20.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 23 Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
      18.08.2018 Англия - Премьер-лига Тур 2 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
      19.02.2017 Кубок Англии 1/8 финала Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
      19.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 35 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Фулхэм
      05.12.2013 Англия - Премьер-лига Тур 14 Фулхэм1 : 2Тоттенхэм Хотспур
      17.03.2013 Англия - Премьер-лига Тур 30 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Фулхэм
      01.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 15 Фулхэм0 : 3Тоттенхэм Хотспур
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал19 16 2 1 45-16 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити20 14 3 3 53-20 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед20 10 9 1 33-11 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед20 12 3 5 32-25 39 65.0
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур20 10 3 7 39-31 33 55.0
      6 Брайтон энд Хоув Альбион19 9 4 6 37-27 31 54.4
      7 Фулхэм20 9 4 7 32-29 31 51.7
      8 Брентфорд20 7 9 4 32-28 30 50.0
      9 Ливерпуль19 8 5 6 34-25 29 50.9
      10 Челси20 8 5 7 22-21 29 48.3
      11 Астон Вилла20 8 4 8 23-27 28 46.7
      12 Кристал Пэлас20 6 6 8 18-27 24 40.0
      13 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
      14 Лестер Сити20 5 3 12 28-35 18 30.0
      15 Лидс Юнайтед19 4 6 9 26-33 18 31.6
      16 Вест Хэм Юнайтед20 5 3 12 17-25 18 30.0
      17 Вулверхэмптон20 4 5 11 12-30 17 28.3
      18
      Зона вылета
      		Борнмут20 4 5 11 19-42 17 28.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон20 3 6 11 15-28 15 25.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон20 4 3 13 17-35 15 25.0

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