Болонья - Кремонезе 23 Января прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
23 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Италия - Серия А, 19-й тур
Главный судья: Маттео Маркетти (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кремонезе, которое состоится 23 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Кремонезе
Кремона
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Тьяго Мотта
|Массимилиано Альвини
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|18
|11
|5
|2
|35-20
|38
|70.4
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|18
|12
|1
|5
|38-24
|37
|68.5
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|64.9
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|61.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|18
|10
|4
|4
|31-15
|34
|63.0
|7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|49.1
|8
|Торино
|19
|7
|5
|7
|19-20
|26
|45.6
|9
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|-15
|66.7
|10
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|40.4
|11
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|38.6
|12
|Болонья
|18
|6
|4
|8
|23-29
|22
|40.7
|13
|Эмполи
|18
|5
|7
|6
|16-22
|22
|40.7
|14
|Лечче
|19
|4
|8
|7
|18-22
|20
|35.1
|15
|Специя
|19
|4
|6
|9
|17-30
|18
|31.6
|16
|Салернитана
|19
|4
|6
|9
|23-37
|18
|31.6
|17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|21.1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|15.8
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|18
|0
|7
|11
|13-32
|7
|13.0