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Бавария - Кёльн 24 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
24 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Бавария
Кёльн

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Кёльн, которое состоится 24 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Кёльн
      Кёльн
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      История личных встреч
      15.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Кёльн0 : 4Бавария
      22.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Бавария3 : 2Кёльн
      17.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кёльн3 : 2Бавария
      27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Бавария5 : 1Кёльн
      31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Кёльн1 : 2Бавария
      16.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 22 Кёльн1 : 4Бавария
      21.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 5 Бавария4 : 0Кёльн
      05.05.2018 Германия - Бундеслига Тур 33 Кёльн1 : 3Бавария
      13.12.2017 Германия - Бундеслига Тур 16 Бавария1 : 0Кёльн
      04.03.2017 Германия - Бундеслига Тур 23 Кёльн0 : 3Бавария
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария16 10 5 1 50-14 35 72.9
      2
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф16 9 3 4 35-24 30 62.5
      3
      Лига чемпионов
      		Унион16 9 3 4 27-21 30 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург16 9 3 4 25-23 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг16 8 5 3 31-22 29 60.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д16 9 1 6 29-24 28 58.3
      7 Вольфсбург16 7 5 4 30-20 26 54.2
      8 Боруссия М16 6 4 6 30-27 22 45.8
      9 Байер16 6 3 7 28-28 21 43.8
      10 Вердер16 6 3 7 26-34 21 43.8
      11 Кёльн16 5 5 6 28-30 20 41.7
      12 Майнц16 5 5 6 20-25 20 41.7
      13 Хоффенхайм16 5 3 8 23-25 18 37.5
      14 Бохум16 5 1 10 17-37 16 33.3
      15 Аугсбург16 4 3 9 21-30 15 31.3
      16 Штутгарт16 3 6 7 19-28 15 31.3
      17
      Зона вылета
      		Герта16 3 5 8 20-25 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0416 2 3 11 13-35 9 18.8

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