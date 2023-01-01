Герта - Вольфсбург 24 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
24 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Вольфсбург, которое состоится 24 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Герта
Берлин
Вольфсбург
Вольфсбург
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Нико Ковач
История личных встреч
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|0 : 0
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|2 : 0
|01.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|1 : 1
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|1 : 2
|25.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|0 : 3
|02.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|0 : 1
|15.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|2 : 2
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|0 : 0
|05.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|3 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|16
|10
|5
|1
|50-14
|35
|72.9
| 2
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|62.5
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|62.5
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|16
|8
|5
|3
|31-22
|29
|60.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|58.3
|7
|Вольфсбург
|16
|7
|5
|4
|30-20
|26
|54.2
|8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|45.8
|9
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|43.8
|10
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|43.8
|11
|Кёльн
|16
|5
|5
|6
|28-30
|20
|41.7
|12
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|41.7
|13
|Хоффенхайм
|16
|5
|3
|8
|23-25
|18
|37.5
|14
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|33.3
|15
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|31.3
|16
|Штутгарт
|16
|3
|6
|7
|19-28
|15
|31.3
| 17
Зона вылета
|Герта
|16
|3
|5
|8
|20-25
|14
|29.2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|16
|2
|3
|11
|13-35
|9
|18.8