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Герта - Вольфсбург 24 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
24 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия)
Герта
Вольфсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Вольфсбург, которое состоится 24 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Герта
      Берлин
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Главные тренеры
      ГерманияСандро Шварц
      ХорватияНико Ковач
      История личных встреч
      15.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург0 : 0Герта
      21.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта1 : 2Вольфсбург
      27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 Вольфсбург2 : 0Герта
      01.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта1 : 1Вольфсбург
      25.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург1 : 2Герта
      25.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 2 Герта0 : 3Вольфсбург
      02.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 1Вольфсбург
      15.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 3 Вольфсбург2 : 2Герта
      31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Герта0 : 0Вольфсбург
      05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Вольфсбург3 : 3Герта
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария16 10 5 1 50-14 35 72.9
      2
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф16 9 3 4 35-24 30 62.5
      3
      Лига чемпионов
      		Унион16 9 3 4 27-21 30 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург16 9 3 4 25-23 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг16 8 5 3 31-22 29 60.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д16 9 1 6 29-24 28 58.3
      7 Вольфсбург16 7 5 4 30-20 26 54.2
      8 Боруссия М16 6 4 6 30-27 22 45.8
      9 Байер16 6 3 7 28-28 21 43.8
      10 Вердер16 6 3 7 26-34 21 43.8
      11 Кёльн16 5 5 6 28-30 20 41.7
      12 Майнц16 5 5 6 20-25 20 41.7
      13 Хоффенхайм16 5 3 8 23-25 18 37.5
      14 Бохум16 5 1 10 17-37 16 33.3
      15 Аугсбург16 4 3 9 21-30 15 31.3
      16 Штутгарт16 3 6 7 19-28 15 31.3
      17
      Зона вылета
      		Герта16 3 5 8 20-25 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0416 2 3 11 13-35 9 18.8

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