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Шальке-04 - РБ Лейпциг 24 Января прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
24 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Беньямин Кортус (Рётенбах-ан-дер-Пегниц, Германия)
Шальке-04
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - РБ Лейпциг, которое состоится 24 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шальке-04
      Гельзенкирхен
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Главные тренеры
      ГерманияФранк Крамер
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияМарко Розе
      История личных встреч
      06.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Шальке-040 : 3РБ Лейпциг
      03.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 РБ Лейпциг4 : 0Шальке-04
      22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Шальке-040 : 5РБ Лейпциг
      28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 РБ Лейпциг1 : 3Шальке-04
      16.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Шальке-040 : 1РБ Лейпциг
      28.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 РБ Лейпциг0 : 0Шальке-04
      13.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 18 РБ Лейпциг3 : 1Шальке-04
      19.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 1 Шальке-042 : 0РБ Лейпциг
      23.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Шальке-041 : 1РБ Лейпциг
      03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 1Шальке-04
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария16 10 5 1 50-14 35 72.9
      2
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф16 9 3 4 35-24 30 62.5
      3
      Лига чемпионов
      		Унион16 9 3 4 27-21 30 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург16 9 3 4 25-23 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг16 8 5 3 31-22 29 60.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д16 9 1 6 29-24 28 58.3
      7 Вольфсбург16 7 5 4 30-20 26 54.2
      8 Боруссия М16 6 4 6 30-27 22 45.8
      9 Байер16 6 3 7 28-28 21 43.8
      10 Вердер16 6 3 7 26-34 21 43.8
      11 Кёльн16 5 5 6 28-30 20 41.7
      12 Майнц16 5 5 6 20-25 20 41.7
      13 Хоффенхайм16 5 3 8 23-25 18 37.5
      14 Бохум16 5 1 10 17-37 16 33.3
      15 Аугсбург16 4 3 9 21-30 15 31.3
      16 Штутгарт16 3 6 7 19-28 15 31.3
      17
      Зона вылета
      		Герта16 3 5 8 20-25 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0416 2 3 11 13-35 9 18.8

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