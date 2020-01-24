Арока - Спортинг 24 Января прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
24 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 24 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|29.10.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|1 : 0
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|2 : 0
|02.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|1 : 2
|02.04.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|30.11.2016
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 1
|1 : 0
|06.11.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|3 : 0
|19.03.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|5 : 1
|08.11.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 1
|01.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|1 : 3
|23.08.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| Спортинг
Брага
|5 : 0
QF2
| Академику
Боавишта
|2 : 1
QF3
| Порту
Жил Висенте
|2 : 0
QF4
| Морейренсе
Арока
|1 : 2
1/2 финала
|Метка
SF1
| Арока
Спортинг
|24.01
SF2
| Порту
Академику
|25.01