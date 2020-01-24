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Арока - Спортинг 24 Января прямая трансляция

Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
24 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала
Арока
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Спортинг, которое состоится 24 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арока
      Арока
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияАрманду Евангелишта
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      29.10.2022 Португалия - Примейра Тур 11 Арока1 : 0Спортинг
      05.03.2022 Португалия - Примейра Тур 25 Спортинг2 : 0Арока
      02.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Арока1 : 2Спортинг
      02.04.2017 Португалия - Примейра Тур 27 Арока1 : 2Спортинг
      30.11.2016 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 1 Спортинг1 : 0Арока
      06.11.2016 Португалия - Примейра Тур 10 Спортинг3 : 0Арока
      19.03.2016 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг5 : 1Арока
      08.11.2015 Португалия - Примейра Тур 10 Арока0 : 1Спортинг
      01.02.2015 Португалия - Примейра Тур 19 Арока1 : 3Спортинг
      23.08.2014 Португалия - Примейра Тур 2 Спортинг1 : 0Арока
      Турнирная таблица
      1/4 финала
      Метка
      QF1
      		 Спортинг
      Брага
      		5 : 0
      QF2
      		 Академику
      Боавишта
      		2 : 1
      QF3
      		 Порту
      Жил Висенте
      		2 : 0
      QF4
      		 Морейренсе
      Арока
      		1 : 2
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Арока
      Спортинг
      		24.01
      SF2
      		 Порту
      Академику
      		25.01

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