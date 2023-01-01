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Аугсбург - Боруссия М 25 Января прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия)
Аугсбург
Боруссия М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
12.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 22 Боруссия М3 : 2Аугсбург
18.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 5 Аугсбург1 : 0Боруссия М
12.03.2021 Германия - Бундеслига Тур 25 Аугсбург3 : 1Боруссия М
21.11.2020 Германия - Бундеслига Тур 8 Боруссия М1 : 1Аугсбург
29.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 24 Аугсбург2 : 3Боруссия М
06.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 7 Боруссия М5 : 1Аугсбург
26.01.2019 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М2 : 0Аугсбург
01.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург1 : 1Боруссия М
20.01.2018 Германия - Бундеслига Тур 19 Боруссия М2 : 0Аугсбург
26.08.2017 Германия - Бундеслига Тур 2 Аугсбург2 : 2Боруссия М

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