Аугсбург - Боруссия М 25 Января прямая трансляция
Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
25 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Боруссия М, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Даниэль Фарке
История личных встреч
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|3 : 2
|18.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|12.03.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|2 : 3
|06.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|5 : 1
|26.01.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|01.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|1 : 1
|20.01.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|26.08.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2