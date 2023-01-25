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Вердер - Унион 25 Января прямая трансляция

Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
Вердер
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вердер
      Бремен
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияОле Вернер
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Унион3 : 1Вердер
      02.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Вердер0 : 2Унион
      08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Вердер0 : 2Унион
      14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Унион1 : 2Вердер
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария17 10 6 1 51-15 36 70.6
      2
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг17 9 5 3 37-23 32 62.7
      3
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф16 9 3 4 35-24 30 62.5
      4
      Лига чемпионов
      		Унион16 9 3 4 27-21 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург16 9 3 4 25-23 30 62.5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вольфсбург17 8 5 4 35-20 29 56.9
      7 Боруссия Д16 9 1 6 29-24 28 58.3
      8 Боруссия М16 6 4 6 30-27 22 45.8
      9 Байер16 6 3 7 28-28 21 43.8
      10 Кёльн17 5 6 6 29-31 21 41.2
      11 Вердер16 6 3 7 26-34 21 43.8
      12 Майнц16 5 5 6 20-25 20 41.7
      13 Хоффенхайм17 5 4 8 25-27 19 37.3
      14 Штутгарт17 3 7 7 21-30 16 31.4
      15 Бохум16 5 1 10 17-37 16 33.3
      16 Аугсбург16 4 3 9 21-30 15 31.3
      17
      Зона вылета
      		Герта17 3 5 9 20-30 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0417 2 3 12 14-41 9 17.6

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