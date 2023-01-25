Вердер - Унион 25 Января прямая трансляция
Стадион: Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42100
25 Января 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 17-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Унион, которое состоится 25 Января 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Урс Фишер
История личных встреч
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|3 : 1
|02.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|0 : 2
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|70.6
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|62.7
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|62.5
| 4
Лига чемпионов
|Унион
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|62.5
| 5
Лига Европы
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|62.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|56.9
|7
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|58.3
|8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|45.8
|9
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|43.8
|10
|Кёльн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|41.2
|11
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|43.8
|12
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|41.7
|13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|37.3
|14
|Штутгарт
|17
|3
|7
|7
|21-30
|16
|31.4
|15
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|33.3
|16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|31.3
| 17
Зона вылета
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|27.5
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|17.6