Осасуна - Севилья 26 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
26 Января 2023 года в 00:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/4 финала
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Севилья, которое состоится 26 Января 2023 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Севилья
Севилья
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Хорхе Сампаоли
История личных встреч
|12.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 1
|2 : 1
|05.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
|22.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 2
|07.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 0
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|3 : 2
|08.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|1 : 1
|20.05.2017
|Испания - Примера
|Тур 38
|5 : 0
|22.01.2017
|Испания - Примера
|Тур 19
|3 : 4
|23.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Фуэнтес
Осасуна
|1 : 4
| Барбадас
Вальядолид
|0 : 2
| Манакор
ФК Андорра
|1 : 3
| Олот
Леванте
|0 : 4
| Гихуэло
Депортиво
|2 : 0
| Атлетико Сагунто
Аморебьета
|1 : 0 ДВ
| Навалькарнеро
УД Логроньес
|1 : 3 ДВ
| Гвадалахара
Понферрадина
|2 : 1
| Утрера
Сеута
|0 : 1
| Сестао Ривер
Расинг Ф
|1 : 0
| Расинг Риоха
Химнастик
|0 : 2
| Аренас
Луго
|1 : 0
| Герника
Леганес
|0 : 0 6 : 5
| Беасайн
Спортинг Хихон
|2 : 3 ДВ
| Уэтор Тахар
Альбасете
|0 : 3
| Алькора
Эльче
|0 : 3
| Аутоль
Мальорка
|0 : 6
| Кория
Фуэнлабрада
|2 : 0
| Касереньо
Кордова
|3 : 0
| Кристо Атлетико
Ивиса
|0 : 2
| Ринкон
Эспаньол
|0 : 3
| Санта-Амалия
Вильярреал
|0 : 9
| Альмасан
Атлетико М
|0 : 2
| Ибиса Ислас Питиусас
Райо Махадаонда
|3 : 1
| Эркулес
Ла-Нусия
|2 : 4 ДВ
| Атлетико Пасо
Мурсия
|1 : 1 3 : 2
| Унион Адарве
Линарес
|1 : 2
| Пенья Депортива
Малага
|1 : 1 7 : 8
| Арнедо
Атлетико Балеарес
|1 : 1 4 : 3
| Манреса
Понтеведра
|1 : 3
| Рекреативо
Бургос
|0 : 0 3 : 4
| Хувентуд Торремолинос
Уэска
|2 : 2 4 : 2
| Химнастика Торрелавега
Овьедо
|2 : 3 ДВ
| Альфаро
Картахена
|0 : 1
| Леалтад
Тенерифе
|0 : 2
| Вименор
Мирандес
|0 : 2
| Лас Розас
Эйбар
|0 : 3
| Кинтанар дель Рей
Жирона
|1 : 2 ДВ
| Мольерусса
Райо Вальекано
|1 : 3
| Дьосесано
Сарагоса
|1 : 0
| Веларде
Севилья
|0 : 2
| Альгар
Сельта
|1 : 6
| Сирбонеро
Интерсити
|0 : 1
| Теруэль
Лас-Пальмас
|0 : 1
| Еклано
Гранада
|2 : 3
| Сан Хуан
Нумансия
|0 : 2
| Оуренсе
Алькоркон
|1 : 1 2 : 4
| Коруксо
Эльденсе
|2 : 2 2 : 4
| Утебо
Мерида
|2 : 2 3 : 4
| Льейда
Алавес
|0 : 1
| Сан Роке де Лепе
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Реал Унион
Кадис
|3 : 2
| Касалегас
Реал Сосьедад
|1 : 4
| Арентейро
Альмерия
|2 : 0
| Альсира
Атлетик Б
|0 : 2
2-й раунд
|Метка
| Гвадалахара
Эльче
|0 : 3
| Дьосесано
Хетафе
|0 : 2
| Интерсити
Мирандес
|2 : 0
| Реал Унион
Мальорка
|0 : 1
| Гихуэло
Вильярреал
|1 : 2 ДВ
| Сестао Ривер
Атлетик Б
|0 : 1
| Алькоркон
Картахена
|1 : 1 2 : 4
| Атлетико Пасо
Эспаньол
|0 : 1
| Нумансия
Спортинг Хихон
|0 : 3
| Леванте
ФК Андорра
|2 : 1
| Атлетико Сагунто
Райо Вальекано
|0 : 0 1 : 3
| Мерида
Алавес
|0 : 1
| Ибиса Ислас Питиусас
Эйбар
|1 : 0
| УД Логроньес
Альбасете
|0 : 0 4 : 3
| Аренас
Вальядолид
|1 : 5
| Хувентуд Торремолинос
Севилья
|0 : 3
| Арнедо
Осасуна
|1 : 3
| Кория
Реал Сосьедад
|0 : 5
| Сеута
Ивиса
|3 : 2
| Понтеведра
Тенерифе
|2 : 1
| Касереньо
Жирона
|2 : 1
| Герника
Сельта
|0 : 3
| Линарес
Расинг
|1 : 0
| Эльденсе
Бургос
|1 : 0
| Химнастик
Малага
|2 : 1
| Арентейро
Атлетико М
|1 : 3
| Ла-Нусия
Лас-Пальмас
|0 : 0 6 : 5
| Овьедо
Гранада
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
A01
| Ла-Нусия
Валенсия
|0 : 3
A02
| Картахена
Вильярреал
|1 : 5
A03
| Эспаньол
Сельта
|3 : 1 ДВ
A04
| Касереньо
Реал Мадрид
|0 : 1
A05
| Леванте
Хетафе
|3 : 2
A06
| Спортинг Хихон
Райо Вальекано
|2 : 0
A07
| Сеута
Эльче
|1 : 0
A08
| УД Логроньес
Реал Сосьедад
|0 : 1
A09
| Линарес
Севилья
|0 : 5
A10
| Понтеведра
Мальорка
|0 : 2 ДВ
A11
| Овьедо
Атлетико М
|0 : 2
A12
| Интерсити
Барселона
|3 : 4 ДВ
A13
| Алавес
Вальядолид
|1 : 0
A14
| Химнастик
Осасуна
|1 : 2 ДВ
A15
| Ибиса Ислас Питиусас
Бетис
|1 : 4
A16
| Эльденсе
Атлетик Б
|1 : 6
1/8 финала
|Метка
B07
| Реал Сосьедад
Мальорка
|1 : 0
B04
| Алавес
Севилья
|0 : 1
B03
| Спортинг Хихон
Валенсия
|0 : 4
B08
| Атлетик Б
Эспаньол
|1 : 0
B05
| Бетис
Осасуна
|2 : 2 2 : 4
B02
| Леванте
Атлетико М
|0 : 2
B01
| Сеута
Барселона
|0 : 5
B06
| Вильярреал
Реал Мадрид
|2 : 3
1/4 финала
|Метка
QF1
| Барселона
Реал Сосьедад
|25.01
QF2
| Осасуна
Севилья
|26.01
QF3
| Валенсия
Атлетик Б
|26.01
QF4
| Реал Мадрид
Атлетико М
|26.01