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Фейеноорд - НЕК Неймеген 25 Января прямая трансляция

Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
25 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
Фейеноорд
НЕК Неймеген

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 25 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фейеноорд
      Роттердам
      НЕК Неймеген
      Неймеген
      Главные тренеры
      НидерландыАрне Слот
      НидерландыРогьер Мейер
      История личных встреч
      02.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 НЕК Неймеген1 : 1Фейеноорд
      23.01.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 НЕК Неймеген1 : 4Фейеноорд
      25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Фейеноорд5 : 3НЕК Неймеген
      29.01.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 20 Фейеноорд4 : 0НЕК Неймеген
      16.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 НЕК Неймеген1 : 2Фейеноорд
      08.05.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 34 Фейеноорд1 : 0НЕК Неймеген
      20.12.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 НЕК Неймеген3 : 1Фейеноорд
      08.02.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 23 Фейеноорд5 : 1НЕК Неймеген
      15.09.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 6 НЕК Неймеген3 : 3Фейеноорд
      03.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 25 НЕК Неймеген0 : 3Фейеноорд
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1738
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1736
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1835
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1734
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1733
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1832
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен1727
      8 Утрехт1726
      9 НЕК Неймеген1722
      10 Гоу Эхед Иглс1619
      11 Валвейк1719
      12 Эксельсиор1719
      13 Фортуна1716
      14 Витесс1715
      15 Эммен1815
      16
      Стыковая зона
      		Гронинген1712
      17
      Зона вылета
      		Волендам1712
      18
      Зона вылета
      		Камбюр179

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