Фейеноорд - НЕК Неймеген 25 Января прямая трансляция
Стадион: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 51577
25 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Эдвин ван де Граф (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фейеноорд - НЕК Неймеген, которое состоится 25 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Де Куйп (Фейеноорд) (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фейеноорд
Роттердам
НЕК Неймеген
Неймеген
Главные тренеры
|Арне Слот
|Рогьер Мейер
История личных встреч
|02.10.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|1 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|1 : 4
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|5 : 3
|29.01.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 20
|4 : 0
|16.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 9
|1 : 2
|08.05.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 34
|1 : 0
|20.12.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 1
|08.02.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 23
|5 : 1
|15.09.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 6
|3 : 3
|03.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 25
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|17
|38
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|АЗ Алкмар
|17
|36
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|18
|35
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|17
|34
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|17
|33
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|18
|32
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|17
|27
|8
|Утрехт
|17
|26
|9
|НЕК Неймеген
|17
|22
|10
|Гоу Эхед Иглс
|16
|19
|11
|Валвейк
|17
|19
|12
|Эксельсиор
|17
|19
|13
|Фортуна
|17
|16
|14
|Витесс
|17
|15
|15
|Эммен
|18
|15
| 16
Стыковая зона
|Гронинген
|17
|12
| 17
Зона вылета
|Волендам
|17
|12
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|17
|9