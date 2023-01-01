Пасуш де Феррейра - Бенфика 26 Января прямая трансляция
Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
26 Января 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Бенфика, которое состоится 26 Января 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
|Жозе Мота
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|30.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|3 : 2
|13.05.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|0 : 2
|09.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|2 : 0
|19.11.2021
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|4 : 1
|10.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|0 : 5
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|2 : 1
|26.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|0 : 2
|10.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|5 : 0
|05.12.2018
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 0
|24.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|17
|14
|2
|1
|43-12
|44
|86.3
|2
|Брага
|17
|13
|1
|3
|39-13
|40
|78.4
|3
|Порту
|17
|12
|3
|2
|41-11
|39
|76.5
|4
|Спортинг
|16
|10
|2
|4
|33-17
|32
|66.7
|5
|Каза Пия
|17
|8
|3
|6
|16-16
|27
|52.9
|6
|Арока
|17
|7
|5
|5
|22-25
|26
|51.0
|7
|Витория Гимарайнш
|17
|7
|3
|7
|15-19
|24
|47.1
|8
|Визела
|17
|6
|3
|8
|19-17
|21
|41.2
|9
|Риу Аве
|17
|5
|6
|6
|17-20
|21
|41.2
|10
|Боавишта
|16
|6
|3
|7
|16-25
|21
|43.8
|11
|Портимоненсе
|17
|6
|2
|9
|13-21
|20
|39.2
|12
|Эшторил
|16
|5
|4
|7
|16-21
|19
|39.6
|13
|Шавиш
|16
|4
|7
|5
|14-21
|19
|39.6
|14
|Жил Висенте
|17
|5
|3
|9
|17-24
|18
|35.3
|15
|Фамаликан
|17
|5
|3
|9
|16-23
|18
|35.3
|16
|Санта-Клара
|17
|3
|5
|9
|11-21
|14
|27.5
|17
|Маритиму
|17
|3
|4
|10
|11-31
|13
|25.5
|18
|Пасуш де Феррейра
|17
|1
|3
|13
|10-32
|6
|11.8