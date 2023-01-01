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Пасуш де Феррейра - Бенфика 26 Января прямая трансляция

Стадион: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия), вместимость: 5982
26 Января 2023 года в 23:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 20-й тур
Пасуш де Феррейра
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пасуш де Феррейра - Бенфика, которое состоится 26 Января 2023 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Капитал ду Мавел - Мата Реал (Пасуш-ди-Феррейра, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пасуш де Феррейра
      Пасуш де Феррейра
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияСезар Пауло Силва Пейшоту
      ПортугалияЖозе Мота
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      30.08.2022 Португалия - Примейра Тур 3 Бенфика3 : 2Пасуш де Феррейра
      13.05.2022 Португалия - Примейра Тур 34 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
      09.01.2022 Португалия - Примейра Тур 17 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
      19.11.2021 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика4 : 1Пасуш де Феррейра
      10.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Пасуш де Феррейра0 : 5Бенфика
      06.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика2 : 1Пасуш де Феррейра
      26.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Пасуш де Феррейра0 : 2Бенфика
      10.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика5 : 0Пасуш де Феррейра
      05.12.2018 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 0Пасуш де Феррейра
      24.02.2018 Португалия - Примейра Тур 24 Пасуш де Феррейра1 : 3Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика17 14 2 1 43-12 44 86.3
      2 Брага17 13 1 3 39-13 40 78.4
      3 Порту17 12 3 2 41-11 39 76.5
      4 Спортинг16 10 2 4 33-17 32 66.7
      5 Каза Пия17 8 3 6 16-16 27 52.9
      6 Арока17 7 5 5 22-25 26 51.0
      7 Витория Гимарайнш17 7 3 7 15-19 24 47.1
      8 Визела17 6 3 8 19-17 21 41.2
      9 Риу Аве17 5 6 6 17-20 21 41.2
      10 Боавишта16 6 3 7 16-25 21 43.8
      11 Портимоненсе17 6 2 9 13-21 20 39.2
      12 Эшторил16 5 4 7 16-21 19 39.6
      13 Шавиш16 4 7 5 14-21 19 39.6
      14 Жил Висенте17 5 3 9 17-24 18 35.3
      15 Фамаликан17 5 3 9 16-23 18 35.3
      16 Санта-Клара17 3 5 9 11-21 14 27.5
      17 Маритиму17 3 4 10 11-31 13 25.5
      18 Пасуш де Феррейра17 1 3 13 10-32 6 11.8

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