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Аякс - Волендам 26 Января прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
26 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур
Главный судья: Деннис Хиглер (Нидерланды)
Аякс
Волендам

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Волендам, которое состоится 26 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 18-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Волендам
      Волендам
      Главные тренеры
      НидерландыАльфред Шрёдер
      НидерландыВим Йонк
      История личных встреч
      08.10.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 9 Волендам2 : 4Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1841
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1839
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1835
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1835
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1733
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1832
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1829
      8 Херенвен1827
      9 НЕК Неймеген1822
      10 Валвейк1719
      11 Гоу Эхед Иглс1719
      12 Фортуна1819
      13 Эксельсиор1819
      14 Витесс1816
      15 Эммен1815
      16
      Стыковая зона
      		Гронинген1712
      17
      Зона вылета
      		Волендам1712
      18
      Зона вылета
      		Камбюр179

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