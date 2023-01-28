Хетафе - Бетис 28 Января прямая трансляция
Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 28 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хетафе
Хетафе
Бетис
Севилья
Главные тренеры
|Кике Санчес Флорес
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|02.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 0
|26.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|2 : 0
|19.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 0
|29.09.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|3 : 0
|26.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|15.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 1
|03.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 2
|28.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 0
|02.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 1
|03.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|17
|14
|2
|1
|36-6
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|80.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|70.4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|57.4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|57.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|51.9
|8
|Атлетик Б
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|48.1
|9
|Райо Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|48.1
|10
|Мальорка
|18
|7
|4
|7
|15-16
|25
|46.3
|11
|Жирона
|18
|5
|6
|7
|26-28
|21
|38.9
|12
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|39.2
|13
|Эспаньол
|18
|4
|8
|6
|22-26
|20
|37.0
|14
|Альмерия
|18
|5
|4
|9
|20-28
|19
|35.2
|15
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|33.3
|16
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|31.5
|17
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|31.5
| 18
Зона вылета
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|31.5
| 19
Зона вылета
|Кадис
|18
|3
|7
|8
|12-29
|16
|29.6
| 20
Зона вылета
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|11.1