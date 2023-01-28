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Хетафе - Бетис 28 Января прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
28 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Хетафе
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 28 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияКике Санчес Флорес
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      02.05.2022 Испания - Примера Тур 34 Хетафе0 : 0Бетис
      26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Бетис2 : 0Хетафе
      19.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 0Хетафе
      29.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Хетафе3 : 0Бетис
      26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Хетафе1 : 0Бетис
      15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Бетис1 : 1Хетафе
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Бетис1 : 2Хетафе
      28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 0Бетис
      02.04.2018 Испания - Примера Тур 30 Хетафе0 : 1Бетис
      03.11.2017 Испания - Примера Тур 11 Бетис2 : 2Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона17 14 2 1 36-6 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид17 13 2 2 38-16 41 80.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад18 12 2 4 28-18 38 70.4
      4
      Лига чемпионов
      		Вильярреал18 9 4 5 21-13 31 57.4
      5
      Лига Европы
      		Атлетико М18 9 4 5 27-16 31 57.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис17 8 4 5 19-14 28 54.9
      7 Осасуна18 8 4 6 18-17 28 51.9
      8 Атлетик Б18 7 5 6 25-19 26 48.1
      9 Райо Вальекано18 7 5 6 24-22 26 48.1
      10 Мальорка18 7 4 7 15-16 25 46.3
      11 Жирона18 5 6 7 26-28 21 38.9
      12 Валенсия17 5 5 7 25-20 20 39.2
      13 Эспаньол18 4 8 6 22-26 20 37.0
      14 Альмерия18 5 4 9 20-28 19 35.2
      15 Севилья18 4 6 8 18-26 18 33.3
      16 Вальядолид18 5 2 11 13-28 17 31.5
      17 Хетафе18 4 5 9 16-25 17 31.5
      18
      Зона вылета
      		Сельта18 4 5 9 17-29 17 31.5
      19
      Зона вылета
      		Кадис18 3 7 8 12-29 16 29.6
      20
      Зона вылета
      		Эльче18 0 6 12 12-36 6 11.1

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