Аккрингтон Стэнли - Лидс Юнайтед 28 Января прямая трансляция
Стадион: Вам (Аккрингтон, Англия), вместимость: 5057
28 Января 2023 года в 15:30 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Джошуа Смит (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аккрингтон Стэнли - Лидс Юнайтед, которое состоится 28 Января 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Вам (Аккрингтон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аккрингтон Стэнли
Аккрингтон
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Джон Коулмэн
|Джесси Марш
Турнирная таблица
1-й раунд
|Метка
| Шеффилд Уэнсдей
Моркам
|2 : 0
| Херефорд
Портсмут
|1 : 3
| Саут-Шилдс
Форест Грин Роверс
|0 : 2
| Брэдфорд Сити
Харрогейт Таун
|0 : 1
| Болтон Уондерерс
Барнсли
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Нидхэм Маркет
|2 : 0
| Мейденхед Юнайтед
Дагенхэм энд Редбридж
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
|4 : 0
| Бристоль Роверс
Рочдейл
|1 : 0
| Уиком Уондерерс
Уолсолл
|0 : 2
| Барнет
Челмсфорд Сити
|1 : 1
| Честерфилд
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Кру Александра
Лейтон Ориент
|1 : 0
| Барроу
Мэнсфилд Таун
|0 : 1
| Чиппенхэм Таун
Линкольн Сити
|1 : 0
| Гейтсхед
Стивенидж
|2 : 3
| Челтнем Таун
Элвчёрч
|1 : 2
| Филд
Гиллингем
|1 : 1
| Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
|2 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Тонтон Таун
|6 : 0
| Флитвуд Таун
Оксфорд Сити
|3 : 1
| Борхэм Вуд
Истли
|3 : 1
| Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
|1 : 4
| Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
|0 : 0
| Солихалл Мурс
Хартлпул Юнайтед
|2 : 2
| Саттон Юнайтед
Фарнборо
|0 : 2
| Гримсби Таун
Плимут Аргайл
|5 : 1
| Карлайл Юнайтед
Транмир Роверс
|2 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Галифакс Таун
|2 : 1
| Бакстон
Мертир Таун
|2 : 0
| Донкастер Роверс
Кинг Линн Таун
|0 : 1
| Чарльтон Атлетик
Колвилл Таун
|4 : 1
| Уэймут
Уимблдон
|1 : 1
| Шрусбери Таун
Йорк Сити
|2 : 1
| Порт Вейл
Эксетер Сити
|2 : 3
| Рексем
Олдхэм Атлетик
|3 : 0
| Керзон Аштон
Кембридж Юнайтед
|0 : 0
| Торки Юнайтед
Дерби Каунти
|2 : 2
| Брэкнелл Таун
Ипсвич Таун
|0 : 3
| Уокинг
Оксфорд Юнайтед
|1 : 2
1-й раунд. Переигровка
|Метка
| Челмсфорд Сити
Барнет
|0 : 1
| Гиллингем
Филд
|1 : 0
| Хартлпул Юнайтед
Солихалл Мурс
|1 : 1 4 : 3
| Уимблдон
Уэймут
|3 : 1
| Кембридж Юнайтед
Керзон Аштон
|0 : 0 4 : 2
| Дерби Каунти
Торки Юнайтед
|5 : 0
| Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|0 : 3
2-й раунд
|Метка
| Кинг Линн Таун
Стивенидж
|0 : 3
| Форест Грин Роверс
Элвчёрч
|2 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Эксетер Сити
|4 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
|2 : 1
| Уимблдон
Честерфилд
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Гримсби Таун
|1 : 2
| Уолсолл
Карлайл Юнайтед
|2 : 1
| Портсмут
Милтон-Кинс Донс
|3 : 2
| Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
|3 : 1
| Хартлпул Юнайтед
Харрогейт Таун
|3 : 1
| Чарльтон Атлетик
Стокпорт Каунти
|2 : 2
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 0
| Аккрингтон Стэнли
Барнет
|1 : 0
| Рексем
Фарнборо
|4 : 1
| Дагенхэм энд Редбридж
Гиллингем
|1 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Флитвуд Таун
|0 : 1
| Бёртон Альбион
Чиппенхэм Таун
|6 : 1
| Бристоль Роверс
Борхэм Вуд
|0 : 2
| Ньюпорт Каунти
Дерби Каунти
|1 : 2
| Ипсвич Таун
Бакстон
|4 : 0
2-й раунд. Переигровка
|Метка
| Стокпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Гиллингем
Дагенхэм энд Редбридж
|3 : 2
1/32 финала
|Метка
| Манчестер Юнайтед
Эвертон
|3 : 1
| Тоттенхэм Хотспур
Портсмут
|1 : 0
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|3 : 1
| Кристал Пэлас
Саутгемптон
|1 : 2
| Рединг
Уотфорд
|2 : 0
| Гиллингем
Лестер Сити
|0 : 1
| Ипсвич Таун
Ротерхэм Юнайтед
|4 : 1
| Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
|0 : 2
| Халл Сити
Фулхэм
|0 : 2
| Шрусбери Таун
Сандерленд
|1 : 2
| Блэкпул
Ноттингем Форест
|4 : 1
| Флитвуд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
|2 : 1
| Борхэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
|1 : 1
| Борнмут
Бёрнли
|2 : 4
| Мидлсбро
Брайтон энд Хоув Альбион
|1 : 5
| Честерфилд
Вест Бромвич Альбион
|3 : 3
| Лутон Таун
Уиган Атлетик
|1 : 1
| Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
|0 : 1
| Ковентри Сити
Рексем
|3 : 4
| Гримсби Таун
Бёртон Альбион
|1 : 0
| Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Юнайтед
|2 : 1
| Ливерпуль
Вулверхэмптон
|2 : 2
| Дерби Каунти
Барнсли
|3 : 0
| Бристоль Сити
Суонси Сити
|1 : 1
| Кардифф Сити
Лидс Юнайтед
|2 : 2
| Стокпорт Каунти
Уолсолл
|1 : 2
| Норвич Сити
Блэкберн Роверс
|0 : 1
| Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
|0 : 3
| Манчестер Сити
Челси
|4 : 0
| Астон Вилла
Стивенидж
|1 : 2
| Оксфорд Юнайтед
Арсенал
|0 : 3
| Форест Грин Роверс
Бирмингем Сити
|1 : 2
1/32 финала. Переигровка
|Метка
| Уиган Атлетик
Лутон Таун
|1 : 2
| Вулверхэмптон
Ливерпуль
|0 : 1
| Суонси Сити
Бристоль Сити
|1 : 2 ДВ
| Вест Бромвич Альбион
Честерфилд
|4 : 0
| Лидс Юнайтед
Кардифф Сити
|5 : 2
| Аккрингтон Стэнли
Борхэм Вуд
|1 : 0 ДВ
1/16 финала
|Метка
A01
| Манчестер Сити
Арсенал
|27.01
A02
| Уолсолл
Лестер Сити
|28.01
A08
| Аккрингтон Стэнли
Лидс Юнайтед
|28.01
A03
| Саутгемптон
Блэкпул
|28.01
A04
| Ипсвич Таун
Бёрнли
|28.01
A07
| Фулхэм
Сандерленд
|28.01
A05
| Лутон Таун
Гримсби Таун
|28.01
A06
| Шеффилд Уэнсдей
Флитвуд Таун
|28.01
A09
| Бристоль Сити
Вест Бромвич Альбион
|28.01
A10
| Блэкберн Роверс
Бирмингем Сити
|28.01
A11
| Престон Норт Энд
Тоттенхэм Хотспур
|28.01
A12
| Манчестер Юнайтед
Рединг
|28.01
A13
| Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
|29.01
A14
| Сток Сити
Стивенидж
|29.01
A15
| Рексем
Шеффилд Юнайтед
|29.01
A16
| Дерби Каунти
Вест Хэм Юнайтед
|30.01