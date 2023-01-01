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Престон Норт Энд - Тоттенхэм Хотспур 28 Января прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
28 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Престон Норт Энд
Тоттенхэм Хотспур

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 28 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Престон Норт Энд
      Престон
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияРайан Лоу
      ИталияАнтонио Конте
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Шеффилд Уэнсдей
      Моркам
      		2 : 0
      Херефорд
      Портсмут
      		1 : 3
      Саут-Шилдс
      Форест Грин Роверс
      		0 : 2
      Брэдфорд Сити
      Харрогейт Таун
      		0 : 1
      Болтон Уондерерс
      Барнсли
      		1 : 2
      Бёртон Альбион
      Нидхэм Маркет
      		2 : 0
      Мейденхед Юнайтед
      Дагенхэм энд Редбридж
      		0 : 1
      Стокпорт Каунти
      Суиндон Таун
      		4 : 0
      Бристоль Роверс
      Рочдейл
      		1 : 0
      Уиком Уондерерс
      Уолсолл
      		0 : 2
      Барнет
      Челмсфорд Сити
      		1 : 1
      Честерфилд
      Нортгемптон Таун
      		1 : 0
      Кру Александра
      Лейтон Ориент
      		1 : 0
      Барроу
      Мэнсфилд Таун
      		0 : 1
      Чиппенхэм Таун
      Линкольн Сити
      		1 : 0
      Гейтсхед
      Стивенидж
      		2 : 3
      Челтнем Таун
      Элвчёрч
      		1 : 2
      Филд
      Гиллингем
      		1 : 1
      Ньюпорт Каунти
      Колчестер Юнайтед
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Тонтон Таун
      		6 : 0
      Флитвуд Таун
      Оксфорд Сити
      		3 : 1
      Борхэм Вуд
      Истли
      		3 : 1
      Кроули Таун
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 4
      Питерборо Юнайтед
      Солфорд Сити
      		0 : 0
      Солихалл Мурс
      Хартлпул Юнайтед
      		2 : 2
      Саттон Юнайтед
      Фарнборо
      		0 : 2
      Гримсби Таун
      Плимут Аргайл
      		5 : 1
      Карлайл Юнайтед
      Транмир Роверс
      		2 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Галифакс Таун
      		2 : 1
      Бакстон
      Мертир Таун
      		2 : 0
      Донкастер Роверс
      Кинг Линн Таун
      		0 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Колвилл Таун
      		4 : 1
      Уэймут
      Уимблдон
      		1 : 1
      Шрусбери Таун
      Йорк Сити
      		2 : 1
      Порт Вейл
      Эксетер Сити
      		2 : 3
      Рексем
      Олдхэм Атлетик
      		3 : 0
      Керзон Аштон
      Кембридж Юнайтед
      		0 : 0
      Торки Юнайтед
      Дерби Каунти
      		2 : 2
      Брэкнелл Таун
      Ипсвич Таун
      		0 : 3
      Уокинг
      Оксфорд Юнайтед
      		1 : 2
      1-й раунд. Переигровка
      Метка
      Челмсфорд Сити
      Барнет
      		0 : 1
      Гиллингем
      Филд
      		1 : 0
      Хартлпул Юнайтед
      Солихалл Мурс
      		1 : 1 4 : 3
      Уимблдон
      Уэймут
      		3 : 1
      Кембридж Юнайтед
      Керзон Аштон
      		0 : 0 4 : 2
      Дерби Каунти
      Торки Юнайтед
      		5 : 0
      Солфорд Сити
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 3
      2-й раунд
      Метка
      Кинг Линн Таун
      Стивенидж
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Элвчёрч
      		2 : 1
      Оксфорд Юнайтед
      Эксетер Сити
      		4 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Мэнсфилд Таун
      		2 : 1
      Уимблдон
      Честерфилд
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Гримсби Таун
      		1 : 2
      Уолсолл
      Карлайл Юнайтед
      		2 : 1
      Портсмут
      Милтон-Кинс Донс
      		3 : 2
      Шрусбери Таун
      Питерборо Юнайтед
      		3 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Харрогейт Таун
      		3 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Стокпорт Каунти
      		2 : 2
      Барнсли
      Кру Александра
      		3 : 0
      Аккрингтон Стэнли
      Барнет
      		1 : 0
      Рексем
      Фарнборо
      		4 : 1
      Дагенхэм энд Редбридж
      Гиллингем
      		1 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Флитвуд Таун
      		0 : 1
      Бёртон Альбион
      Чиппенхэм Таун
      		6 : 1
      Бристоль Роверс
      Борхэм Вуд
      		0 : 2
      Ньюпорт Каунти
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Ипсвич Таун
      Бакстон
      		4 : 0
      2-й раунд. Переигровка
      Метка
      Стокпорт Каунти
      Чарльтон Атлетик
      		3 : 1
      Гиллингем
      Дагенхэм энд Редбридж
      		3 : 2
      1/32 финала
      Метка
      Манчестер Юнайтед
      Эвертон
      		3 : 1
      Тоттенхэм Хотспур
      Портсмут
      		1 : 0
      Престон Норт Энд
      Хаддерсфилд Таун
      		3 : 1
      Кристал Пэлас
      Саутгемптон
      		1 : 2
      Рединг
      Уотфорд
      		2 : 0
      Гиллингем
      Лестер Сити
      		0 : 1
      Ипсвич Таун
      Ротерхэм Юнайтед
      		4 : 1
      Миллуолл
      Шеффилд Юнайтед
      		0 : 2
      Халл Сити
      Фулхэм
      		0 : 2
      Шрусбери Таун
      Сандерленд
      		1 : 2
      Блэкпул
      Ноттингем Форест
      		4 : 1
      Флитвуд Таун
      Куинз Парк Рейнджерс
      		2 : 1
      Борхэм Вуд
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 1
      Борнмут
      Бёрнли
      		2 : 4
      Мидлсбро
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		1 : 5
      Честерфилд
      Вест Бромвич Альбион
      		3 : 3
      Лутон Таун
      Уиган Атлетик
      		1 : 1
      Брентфорд
      Вест Хэм Юнайтед
      		0 : 1
      Ковентри Сити
      Рексем
      		3 : 4
      Гримсби Таун
      Бёртон Альбион
      		1 : 0
      Шеффилд Уэнсдей
      Ньюкасл Юнайтед
      		2 : 1
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      		2 : 2
      Дерби Каунти
      Барнсли
      		3 : 0
      Бристоль Сити
      Суонси Сити
      		1 : 1
      Кардифф Сити
      Лидс Юнайтед
      		2 : 2
      Стокпорт Каунти
      Уолсолл
      		1 : 2
      Норвич Сити
      Блэкберн Роверс
      		0 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Сток Сити
      		0 : 3
      Манчестер Сити
      Челси
      		4 : 0
      Астон Вилла
      Стивенидж
      		1 : 2
      Оксфорд Юнайтед
      Арсенал
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Бирмингем Сити
      		1 : 2
      1/32 финала. Переигровка
      Метка
      Уиган Атлетик
      Лутон Таун
      		1 : 2
      Вулверхэмптон
      Ливерпуль
      		0 : 1
      Суонси Сити
      Бристоль Сити
      		1 : 2 ДВ
      Вест Бромвич Альбион
      Честерфилд
      		4 : 0
      Лидс Юнайтед
      Кардифф Сити
      		5 : 2
      Аккрингтон Стэнли
      Борхэм Вуд
      		1 : 0 ДВ
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Манчестер Сити
      Арсенал
      		27.01
      A02
      		 Уолсолл
      Лестер Сити
      		28.01
      A08
      		 Аккрингтон Стэнли
      Лидс Юнайтед
      		28.01
      A03
      		 Саутгемптон
      Блэкпул
      		28.01
      A04
      		 Ипсвич Таун
      Бёрнли
      		28.01
      A07
      		 Фулхэм
      Сандерленд
      		28.01
      A05
      		 Лутон Таун
      Гримсби Таун
      		28.01
      A06
      		 Шеффилд Уэнсдей
      Флитвуд Таун
      		28.01
      A09
      		 Бристоль Сити
      Вест Бромвич Альбион
      		28.01
      A10
      		 Блэкберн Роверс
      Бирмингем Сити
      		28.01
      A11
      		 Престон Норт Энд
      Тоттенхэм Хотспур
      		28.01
      A12
      		 Манчестер Юнайтед
      Рединг
      		28.01
      A13
      		 Брайтон энд Хоув Альбион
      Ливерпуль
      		29.01
      A14
      		 Сток Сити
      Стивенидж
      		29.01
      A15
      		 Рексем
      Шеффилд Юнайтед
      		29.01
      A16
      		 Дерби Каунти
      Вест Хэм Юнайтед
      		30.01

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