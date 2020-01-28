Марсель - Монако 28 Января прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
28 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Пиньяр (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Монако, которое состоится 28 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Марсель
Марсель
Монако
Монако
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Филипп Клеман
История личных встреч
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 15
|2 : 3
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 1
|11.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|3 : 1
|12.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 1
|30.10.2019
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|2 : 1
|15.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|3 : 4
|13.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 1
|02.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 3
|28.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|82.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|77.2
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|73.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|64.9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|19
|11
|4
|4
|36-20
|37
|64.9
|6
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|59.6
|7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|56.1
|8
|Клермон
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|49.1
|9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|43.9
|10
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|43.9
|11
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|43.9
|12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|40.4
|13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|36.8
|14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|31.6
|15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|29.8
|16
|Страсбург
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|26.3
| 17
Зона вылета
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|26.3
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|22.8
| 20
Зона вылета
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|14.0