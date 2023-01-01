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Эмполи - Торино 28 Января прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
28 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Маттео Марченаро (Италия)
Эмполи
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Торино, которое состоится 28 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      09.10.2022 Италия - Серия А Тур 9 Торино1 : 1Эмполи
      01.05.2022 Италия - Серия А Тур 35 Эмполи1 : 3Торино
      02.12.2021 Италия - Серия А Тур 15 Торино2 : 2Эмполи
      19.05.2019 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи4 : 1Торино
      26.12.2018 Италия - Серия А Тур 18 Торино3 : 0Эмполи
      05.02.2017 Италия - Серия А Тур 23 Эмполи1 : 1Торино
      18.09.2016 Италия - Серия А Тур 4 Торино0 : 0Эмполи
      15.05.2016 Италия - Серия А Тур 38 Эмполи2 : 1Торино
      10.01.2016 Италия - Серия А Тур 19 Торино0 : 1Эмполи
      06.05.2015 Италия - Серия А Тур 34 Торино0 : 1Эмполи
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи19 16 2 1 46-14 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Милан19 11 5 3 35-24 38 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио19 11 4 4 35-15 37 64.9
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М19 12 1 6 38-25 37 64.9
      5
      Лига Европы
      		Рома19 11 4 4 25-16 37 64.9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта19 10 5 4 37-23 35 61.4
      7 Удинезе19 7 7 5 27-21 28 49.1
      8 Торино19 7 5 7 19-20 26 45.6
      9 Эмполи19 6 7 6 17-22 25 43.9
      10 Ювентус19 11 5 3 30-15 23 -15 66.7
      11 Фиорентина19 6 5 8 21-25 23 40.4
      12 Болонья19 6 5 8 24-30 23 40.4
      13 Монца19 6 4 9 23-28 22 38.6
      14 Лечче19 4 8 7 18-22 20 35.1
      15 Специя19 4 6 9 17-30 18 31.6
      16 Салернитана19 4 6 9 23-37 18 31.6
      17 Сассуоло19 4 5 10 18-29 17 29.8
      18
      Зона вылета
      		Верона19 3 3 13 17-31 12 21.1
      19
      Зона вылета
      		Сампдория19 2 3 14 8-32 9 15.8
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе19 0 8 11 14-33 8 14.0

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