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Хоффенхайм - Боруссия М 28 Января прямая трансляция

Стадион: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия), вместимость: 30164
28 Января 2023 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия)
Хоффенхайм
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хоффенхайм - Боруссия М, которое состоится 28 Января 2023 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: ПреЦеро Арена (Зинсхайм, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      06.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия М3 : 1Хоффенхайм
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия М5 : 1Хоффенхайм
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Хоффенхайм1 : 1Боруссия М
      21.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 30 Хоффенхайм3 : 2Боруссия М
      19.12.2020 Германия - Бундеслига Тур 13 Боруссия М1 : 2Хоффенхайм
      22.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия М1 : 1Хоффенхайм
      28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Хоффенхайм0 : 3Боруссия М
      04.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 32 Боруссия М2 : 2Хоффенхайм
      15.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 15 Хоффенхайм0 : 0Боруссия М
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Боруссия М3 : 3Хоффенхайм
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария17 10 6 1 51-15 36 70.6
      2
      Лига чемпионов
      		Унион17 10 3 4 29-22 33 64.7
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг17 9 5 3 37-23 32 62.7
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф17 9 4 4 36-25 31 60.8
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д17 10 1 6 31-25 31 60.8
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Фрайбург17 9 4 4 26-24 31 60.8
      7 Вольфсбург17 8 5 4 35-20 29 56.9
      8 Байер17 7 3 7 30-28 24 47.1
      9 Боруссия М17 6 4 7 30-28 22 43.1
      10 Кёльн17 5 6 6 29-31 21 41.2
      11 Вердер17 6 3 8 27-36 21 41.2
      12 Майнц17 5 5 7 21-27 20 39.2
      13 Хоффенхайм17 5 4 8 25-27 19 37.3
      14 Аугсбург17 5 3 9 22-30 18 35.3
      15 Штутгарт17 3 7 7 21-30 16 31.4
      16 Бохум17 5 1 11 17-39 16 31.4
      17
      Зона вылета
      		Герта17 3 5 9 20-30 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0417 2 3 12 14-41 9 17.6

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