Бавария - Айнтрахт 28 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
28 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт, которое состоится 28 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|05.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 24
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 7
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|2 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|5 : 0
|10.06.2020
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 1
|23.05.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 27
|5 : 2
|02.11.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 10
|5 : 1
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|5 : 1
|22.12.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|70.6
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|17
|10
|3
|4
|29-22
|33
|64.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|62.7
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|60.8
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|17
|9
|4
|4
|26-24
|31
|60.8
|7
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|56.9
|8
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|47.1
|9
|Боруссия М
|17
|6
|4
|7
|30-28
|22
|43.1
|10
|Кёльн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|41.2
|11
|Вердер
|17
|6
|3
|8
|27-36
|21
|41.2
|12
|Майнц
|17
|5
|5
|7
|21-27
|20
|39.2
|13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|37.3
|14
|Аугсбург
|17
|5
|3
|9
|22-30
|18
|35.3
|15
|Штутгарт
|17
|3
|7
|7
|21-30
|16
|31.4
|16
|Бохум
|17
|5
|1
|11
|17-39
|16
|31.4
| 17
Зона вылета
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|27.5
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|17.6