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ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс 28 Января прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
28 Января 2023 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды)
ПСВ Эйндховен
Гоу Эхед Иглс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 28 Января 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 19-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Гоу Эхед Иглс
      Девентер
      Главные тренеры
      НидерландыРуд ван Нистелрой
      НидерландыРене Хаке
      История личных встреч
      13.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 2 Гоу Эхед Иглс2 : 5ПСВ Эйндховен
      02.03.2022 Кубок Нидерландов 1/2 финала Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
      23.12.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 ПСВ Эйндховен2 : 0Гоу Эхед Иглс
      22.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Гоу Эхед Иглс1 : 2ПСВ Эйндховен
      11.03.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс1 : 3ПСВ Эйндховен
      10.12.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 16 ПСВ Эйндховен1 : 0Гоу Эхед Иглс
      07.03.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 26 Гоу Эхед Иглс0 : 3ПСВ Эйндховен
      20.12.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 ПСВ Эйндховен5 : 0Гоу Эхед Иглс
      01.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 26 Гоу Эхед Иглс2 : 3ПСВ Эйндховен
      17.08.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 3 ПСВ Эйндховен3 : 0Гоу Эхед Иглс
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1841
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		АЗ Алкмар1839
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1835
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1835
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1834
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1832
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1829
      8 Херенвен1827
      9 НЕК Неймеген1822
      10 Валвейк1719
      11 Гоу Эхед Иглс1719
      12 Фортуна1819
      13 Эксельсиор1819
      14 Витесс1816
      15 Эммен1815
      16
      Стыковая зона
      		Волендам1813
      17
      Зона вылета
      		Камбюр1812
      18
      Зона вылета
      		Гронинген1812

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