Спортинг - Порту 28 Января прямая трансляция
Стадион: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия), вместимость: 24771
28 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Португалия - Кубок лиги, Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Порту, которое состоится 28 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Кубок лиги, Финал, оно проводится на стадионе: Магалайш Пессоа (Лейрия, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|20.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|3 : 0
|21.04.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 0
|02.03.2022
|Кубок Португалии
|1/2 финала
|1 : 2
|11.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 2
|11.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|1 : 1
|27.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 0
|19.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|17.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|2 : 2
|15.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|2 : 0
|05.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|1 : 2
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
QF1
| Спортинг
Брага
|5 : 0
QF2
| Академику
Боавишта
|2 : 1
QF3
| Порту
Жил Висенте
|2 : 0
QF4
| Морейренсе
Арока
|1 : 2
1/2 финала
|Метка
SF1
| Арока
Спортинг
|1 : 2
SF2
| Порту
Академику
|3 : 0
Финал
|Метка
F1
| Спортинг
Порту
|28.01