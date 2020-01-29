Сельта - Атлетик 29 Января прямая трансляция
Стадион: Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 32500
29 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Атлетик, которое состоится 29 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сельта
Виго
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Эдуардо Херман Коудет
|Карлуш Карвальял
|Эрнесто Вальверде
История личных встреч
|17.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 32
|0 : 2
|28.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 1
|14.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 27
|0 : 0
|04.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 2
|19.01.2020
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 0
|12.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 37
|3 : 1
|07.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 18
|1 : 2
|31.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 30
|1 : 1
|05.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 11
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|15
|2
|1
|37-6
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|80.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|70.4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|57.4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|57.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|51.9
|8
|Атлетик Б
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|48.1
|9
|Райо Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|48.1
|10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|43.9
|11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|38.6
|12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|36.8
|13
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|39.2
|14
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|35.1
|15
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|33.3
|16
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|33.3
|17
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|31.5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|31.5
| 19
Зона вылета
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|31.5
| 20
Зона вылета
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|11.1