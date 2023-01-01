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Реал Мадрид - Реал Сосьедад 29 Января прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
Реал Мадрид
Реал Сосьедад

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Реал Сосьедад, которое состоится 29 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
05.03.2022 Испания - Примера Тур 27 Реал Мадрид4 : 1Реал Сосьедад
04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Реал Сосьедад0 : 2Реал Мадрид
01.03.2021 Испания - Примера Тур 25 Реал Мадрид1 : 1Реал Сосьедад
20.09.2020 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад0 : 0Реал Мадрид
21.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Реал Сосьедад1 : 2Реал Мадрид
06.02.2020 Кубок Испании 1/4 финала Реал Мадрид3 : 4Реал Сосьедад
23.11.2019 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид3 : 1Реал Сосьедад
12.05.2019 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад3 : 1Реал Мадрид
06.01.2019 Испания - Примера Тур 18 Реал Мадрид0 : 2Реал Сосьедад
10.02.2018 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид5 : 2Реал Сосьедад
Текстовая трансляция
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Треть состава «Реала» может покинуть команду уже этим летом. «Реал» лишится Бензема, Модрича и Крооса? Всё из-за уникального правила контрактов0'Винисиусу досталось перед матчем с «Атлетико» в четвертьфинале Кубка Испании. «Это позорит общество». Звезду «Реала» снова кошмарят фанаты принципиального соперника0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Реал» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона18 15 2 1 37-6 47 87.0
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид17 13 2 2 38-16 41 80.4
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад18 12 2 4 28-18 38 70.4
4
Лига чемпионов
Вильярреал18 9 4 5 21-13 31 57.4
5
Лига Европы
Атлетико М18 9 4 5 27-16 31 57.4
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис17 8 4 5 19-14 28 54.9
7 Осасуна18 8 4 6 18-17 28 51.9
8 Атлетик Б18 7 5 6 25-19 26 48.1
9 Райо Вальекано18 7 5 6 24-22 26 48.1
10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
13 Валенсия17 5 5 7 25-20 20 39.2
14 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
15 Кадис19 4 7 8 14-29 19 33.3
16 Севилья18 4 6 8 18-26 18 33.3
17 Вальядолид18 5 2 11 13-28 17 31.5
18
Зона вылета
Хетафе18 4 5 9 16-25 17 31.5
19
Зона вылета
Сельта18 4 5 9 17-29 17 31.5
20
Зона вылета
Эльче18 0 6 12 12-36 6 11.1

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