Осасуна - Атлетико 29 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
29 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико, которое состоится 29 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Диего Симеоне
История личных встреч
|19.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|20.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 0
|16.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|31.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 8
|1 : 3
|17.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 5
|14.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 0
|15.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 32
|3 : 0
|27.11.2016
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 3
|24.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|3 : 0
|25.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
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Фанатка «Атлетико» создала волшебную традицию. С доньей Маргаритой связана трогательная история, которая началась ещё в 1996 году и служит напоминанием о важности единения клуба и команды с болельщиками. «Не бросай гвоздики фанатам, они для тебя». Фанатка «Атлетико» создала волшебную традицию0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Осасуна» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|18
|15
|2
|1
|37-6
|47
|87.0
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|17
|13
|2
|2
|38-16
|41
|80.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|18
|12
|2
|4
|28-18
|38
|70.4
| 4
Лига чемпионов
|Вильярреал
|18
|9
|4
|5
|21-13
|31
|57.4
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|18
|9
|4
|5
|27-16
|31
|57.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|17
|8
|4
|5
|19-14
|28
|54.9
|7
|Осасуна
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|51.9
|8
|Атлетик Б
|18
|7
|5
|6
|25-19
|26
|48.1
|9
|Райо Вальекано
|18
|7
|5
|6
|24-22
|26
|48.1
|10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|43.9
|11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|38.6
|12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|36.8
|13
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|25-20
|20
|39.2
|14
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|35.1
|15
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|33.3
|16
|Севилья
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|33.3
|17
|Вальядолид
|18
|5
|2
|11
|13-28
|17
|31.5
| 18
Зона вылета
|Хетафе
|18
|4
|5
|9
|16-25
|17
|31.5
| 19
Зона вылета
|Сельта
|18
|4
|5
|9
|17-29
|17
|31.5
| 20
Зона вылета
|Эльче
|18
|0
|6
|12
|12-36
|6
|11.1