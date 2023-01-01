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Осасуна - Атлетико 29 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
29 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Осасуна
Атлетико М

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетико, которое состоится 29 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
Испания Хагоба Аррасате
Аргентина Диего Симеоне
История личных встреч
19.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Осасуна0 : 3Атлетико М
20.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М1 : 0Осасуна
16.05.2021 Испания - Примера Тур 37 Атлетико М2 : 1Осасуна
31.10.2020 Испания - Примера Тур 8 Осасуна1 : 3Атлетико М
17.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Осасуна0 : 5Атлетико М
14.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Атлетико М2 : 0Осасуна
15.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Атлетико М3 : 0Осасуна
27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Осасуна0 : 3Атлетико М
24.02.2014 Испания - Примера Тур 25 Осасуна3 : 0Атлетико М
25.09.2013 Испания - Примера Тур 6 Атлетико М2 : 1Осасуна
Текстовая трансляция
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Фанатка «Атлетико» создала волшебную традицию. С доньей Маргаритой связана трогательная история, которая началась ещё в 1996 году и служит напоминанием о важности единения клуба и команды с болельщиками. «Не бросай гвоздики фанатам, они для тебя». Фанатка «Атлетико» создала волшебную традицию0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 19-го тура Примеры: «Осасуна» — «Атлетико». Начало встречи запланировано на 18:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Барселона18 15 2 1 37-6 47 87.0
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид17 13 2 2 38-16 41 80.4
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад18 12 2 4 28-18 38 70.4
4
Лига чемпионов
Вильярреал18 9 4 5 21-13 31 57.4
5
Лига Европы
Атлетико М18 9 4 5 27-16 31 57.4
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис17 8 4 5 19-14 28 54.9
7 Осасуна18 8 4 6 18-17 28 51.9
8 Атлетик Б18 7 5 6 25-19 26 48.1
9 Райо Вальекано18 7 5 6 24-22 26 48.1
10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
13 Валенсия17 5 5 7 25-20 20 39.2
14 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
15 Кадис19 4 7 8 14-29 19 33.3
16 Севилья18 4 6 8 18-26 18 33.3
17 Вальядолид18 5 2 11 13-28 17 31.5
18
Зона вылета
Хетафе18 4 5 9 16-25 17 31.5
19
Зона вылета
Сельта18 4 5 9 17-29 17 31.5
20
Зона вылета
Эльче18 0 6 12 12-36 6 11.1

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