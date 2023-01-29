Ницца - Лилль 29 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
29 Января 2023 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Лилль, которое состоится 29 Января 2023 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Лилль
Лилль
Главные тренеры
|Люсьен Фавр
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|31.08.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 2
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|1 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 4
|01.05.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|2 : 0
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 1
|01.02.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|4 : 0
|25.11.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 14
|2 : 0
|02.03.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|2 : 1
|20.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|82.5
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|75.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|73.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|64.9
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|61.7
|6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|58.3
|7
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|59.6
|8
|Клермон
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|49.1
|9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|43.9
|10
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|43.9
|11
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|43.9
|12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|40.4
|13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|36.8
|14
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|31.7
|15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|29.8
|16
|Страсбург
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|26.3
| 17
Зона вылета
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|26.3
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|26.3
| 19
Зона вылета
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|22.8
| 20
Зона вылета
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
|14.0