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Осер - Монпелье 29 Января прямая трансляция

Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
29 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Осер
Монпелье

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Монпелье, которое состоится 29 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осер
      Осер
      Монпелье
      Монпелье
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      ФранцияРомен Питау
      История личных встреч
      21.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Монпелье1 : 2Осер
      20.05.2012 Франция - Лига 1 Тур 38 Осер1 : 2Монпелье
      06.08.2011 Франция - Лига 1 Тур 1 Монпелье3 : 1Осер
      07.05.2011 Франция - Лига 1 Тур 34 Осер1 : 0Монпелье
      18.12.2010 Франция - Лига 1 Тур 18 Монпелье1 : 1Осер
      13.03.2010 Франция - Лига 1 Тур 28 Монпелье1 : 1Осер
      31.10.2009 Франция - Лига 1 Тур 12 Осер2 : 1Монпелье
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ19 15 2 2 48-14 47 82.5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс20 13 6 1 33-14 45 75.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель19 13 3 3 39-16 42 73.7
      4
      Лига Европы
      		Монако19 11 4 4 42-26 37 64.9
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн20 11 4 5 37-22 37 61.7
      6 Лорьян20 10 5 5 33-30 35 58.3
      7 Лилль19 10 4 5 35-25 34 59.6
      8 Клермон19 8 4 7 24-27 28 49.1
      9 Лион19 7 4 8 28-23 25 43.9
      10 Ницца19 6 7 6 22-20 25 43.9
      11 Реймс19 5 10 4 21-23 25 43.9
      12 Тулуза19 6 5 8 29-34 23 40.4
      13 Нант19 4 9 6 21-24 21 36.8
      14 Труа20 4 7 9 31-41 19 31.7
      15 Монпелье19 5 2 12 28-40 17 29.8
      16 Страсбург19 2 9 8 24-34 15 26.3
      17
      Зона вылета
      		Брест19 3 6 10 19-34 15 26.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо19 4 3 12 16-34 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Осер19 3 4 12 16-41 13 22.8
      20
      Зона вылета
      		Анже19 2 2 15 17-41 8 14.0

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