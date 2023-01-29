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Клермон - Нант 29 Января прямая трансляция

Стадион: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция), вместимость: 10607
29 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция)
Клермон
Нант

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Клермон - Нант, которое состоится 29 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Габриэль-Монпьед (Клермон-Ферран, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Клермон
Клермон-Ферран
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Паскаль Гастьен
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
30.10.2022 Франция - Лига 1 Тур 13 Нант1 : 1Клермон
03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Клермон2 : 3Нант
23.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант2 : 1Клермон
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ19 15 2 2 48-14 47 82.5
2
Лига чемпионов
Ланс20 13 6 1 33-14 45 75.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель19 13 3 3 39-16 42 73.7
4
Лига Европы
Монако19 11 4 4 42-26 37 64.9
5
Квалификация Лиги конференций
Ренн20 11 4 5 37-22 37 61.7
6 Лорьян20 10 5 5 33-30 35 58.3
7 Лилль19 10 4 5 35-25 34 59.6
8 Клермон19 8 4 7 24-27 28 49.1
9 Лион19 7 4 8 28-23 25 43.9
10 Ницца19 6 7 6 22-20 25 43.9
11 Реймс19 5 10 4 21-23 25 43.9
12 Тулуза19 6 5 8 29-34 23 40.4
13 Нант19 4 9 6 21-24 21 36.8
14 Труа20 4 7 9 31-41 19 31.7
15 Монпелье19 5 2 12 28-40 17 29.8
16 Страсбург19 2 9 8 24-34 15 26.3
17
Зона вылета
Брест19 3 6 10 19-34 15 26.3
18
Зона вылета
Аяччо19 4 3 12 16-34 15 26.3
19
Зона вылета
Осер19 3 4 12 16-41 13 22.8
20
Зона вылета
Анже19 2 2 15 17-41 8 14.0

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