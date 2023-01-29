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Брест - Анже 29 Января прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
29 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 20-й тур
Главный судья: Марк Болланжье (Франция)
Брест
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Анже, которое состоится 29 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брест
      Брест
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      МартиникаБруно Гружи (и.о.)
      ФранцияАбделазиз Буазама (и.о.)
      История личных встреч
      21.08.2022 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже1 : 3Брест
      20.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 29 Анже1 : 0Брест
      12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Брест1 : 1Анже
      21.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 30 Брест0 : 0Анже
      27.09.2020 Франция - Лига 1 Тур 5 Анже3 : 2Брест
      29.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 27 Брест0 : 1Анже
      19.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 10 Анже0 : 1Брест
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ19 15 2 2 48-14 47 82.5
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс20 13 6 1 33-14 45 75.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель19 13 3 3 39-16 42 73.7
      4
      Лига Европы
      		Монако19 11 4 4 42-26 37 64.9
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн20 11 4 5 37-22 37 61.7
      6 Лорьян20 10 5 5 33-30 35 58.3
      7 Лилль19 10 4 5 35-25 34 59.6
      8 Клермон19 8 4 7 24-27 28 49.1
      9 Лион19 7 4 8 28-23 25 43.9
      10 Ницца19 6 7 6 22-20 25 43.9
      11 Реймс19 5 10 4 21-23 25 43.9
      12 Тулуза19 6 5 8 29-34 23 40.4
      13 Нант19 4 9 6 21-24 21 36.8
      14 Труа20 4 7 9 31-41 19 31.7
      15 Монпелье19 5 2 12 28-40 17 29.8
      16 Страсбург19 2 9 8 24-34 15 26.3
      17
      Зона вылета
      		Брест19 3 6 10 19-34 15 26.3
      18
      Зона вылета
      		Аяччо19 4 3 12 16-34 15 26.3
      19
      Зона вылета
      		Осер19 3 4 12 16-41 13 22.8
      20
      Зона вылета
      		Анже19 2 2 15 17-41 8 14.0

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