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Ювентус - Монца 29 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
29 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Джанлука Аурельяно (Болонья, Италия)
Ювентус
Монца

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Монца, которое состоится 29 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Монца
Монца
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Италия Джованни Строппа
История личных встреч
19.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Ювентус2 : 1Монца
18.09.2022 Италия - Серия А Тур 7 Монца1 : 0Ювентус
31.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Монца1 : 2Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиООШтраф% очков
1
Лига чемпионов
Наполи19 16 2 1 46-14 50 87.7
2
Лига чемпионов
Интер М20 13 1 6 40-26 40 66.7
3
Лига чемпионов
Милан19 11 5 3 35-24 38 66.7
4
Лига чемпионов
Лацио19 11 4 4 35-15 37 64.9
5
Лига Европы
Рома19 11 4 4 25-16 37 64.9
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта19 10 5 4 37-23 35 61.4
7 Удинезе19 7 7 5 27-21 28 49.1
8 Торино20 7 6 7 21-22 27 45.0
9 Болонья20 7 5 8 26-30 26 43.3
10 Эмполи20 6 8 6 19-24 26 43.3
11 Ювентус19 11 5 3 30-15 23 -15 66.7
12 Фиорентина19 6 5 8 21-25 23 40.4
13 Монца19 6 4 9 23-28 22 38.6
14 Салернитана20 5 6 9 25-38 21 35.0
15 Лечче20 4 8 8 19-24 20 33.3
16 Специя20 4 6 10 17-32 18 30.0
17 Сассуоло19 4 5 10 18-29 17 29.8
18
Зона вылета
Верона19 3 3 13 17-31 12 21.1
19
Зона вылета
Сампдория19 2 3 14 8-32 9 15.8
20
Зона вылета
Кремонезе20 0 8 12 15-35 8 13.3

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