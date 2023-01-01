Лацио - Фиорентина 29 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
29 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Андреа Коломбо (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Фиорентина, которое состоится 29 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Фиорентина
Флоренция
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|10.10.2022
|Италия - Серия А
|Тур 9
|0 : 4
|05.02.2022
|Италия - Серия А
|Тур 24
|0 : 3
|27.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 0
|08.05.2021
|Италия - Серия А
|Тур 35
|2 : 0
|06.01.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|2 : 1
|27.06.2020
|Италия - Серия А
|Тур 28
|2 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|Тур 9
|1 : 2
|10.03.2019
|Италия - Серия А
|Тур 27
|1 : 1
|07.10.2018
|Италия - Серия А
|Тур 8
|1 : 0
|18.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 33
|3 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|19
|16
|2
|1
|46-14
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|20
|13
|1
|6
|40-26
|40
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|Милан
|19
|11
|5
|3
|35-24
|38
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|19
|11
|4
|4
|35-15
|37
|64.9
| 5
Лига Европы
|Рома
|19
|11
|4
|4
|25-16
|37
|64.9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|37-23
|35
|61.4
|7
|Удинезе
|19
|7
|7
|5
|27-21
|28
|49.1
|8
|Торино
|20
|7
|6
|7
|21-22
|27
|45.0
|9
|Болонья
|20
|7
|5
|8
|26-30
|26
|43.3
|10
|Эмполи
|20
|6
|8
|6
|19-24
|26
|43.3
|11
|Ювентус
|19
|11
|5
|3
|30-15
|23
|-15
|66.7
|12
|Фиорентина
|19
|6
|5
|8
|21-25
|23
|40.4
|13
|Монца
|19
|6
|4
|9
|23-28
|22
|38.6
|14
|Салернитана
|20
|5
|6
|9
|25-38
|21
|35.0
|15
|Лечче
|20
|4
|8
|8
|19-24
|20
|33.3
|16
|Специя
|20
|4
|6
|10
|17-32
|18
|30.0
|17
|Сассуоло
|19
|4
|5
|10
|18-29
|17
|29.8
| 18
Зона вылета
|Верона
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|21.1
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|19
|2
|3
|14
|8-32
|9
|15.8
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|20
|0
|8
|12
|15-35
|8
|13.3