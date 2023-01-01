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Байер - Боруссия Д 29 Января прямая трансляция

Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
Байер
Боруссия Д

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 29 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
Испания Хаби Олано Алонсо
Германия Эдин Терзич
История личных встреч
06.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 1 Боруссия Д1 : 0Байер
06.02.2022 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия Д2 : 5Байер
11.09.2021 Германия - Бундеслига Тур 4 Байер3 : 4Боруссия Д
22.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 34 Боруссия Д3 : 1Байер
19.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Байер2 : 1Боруссия Д
08.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 21 Байер4 : 3Боруссия Д
14.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 4 Боруссия Д4 : 0Байер
24.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Боруссия Д3 : 2Байер
29.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Байер2 : 4Боруссия Д
21.04.2018 Германия - Бундеслига Тур 31 Боруссия Д4 : 0Байер
Турнирная таблица
КомандаИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
Бавария17 10 6 1 51-15 36 70.6
2
Лига чемпионов
Унион18 11 3 4 31-22 36 66.7
3
Лига чемпионов
РБ Лейпциг18 10 5 3 39-24 35 64.8
4
Лига чемпионов
Фрайбург18 10 4 4 29-25 34 63.0
5
Лига Европы
Айнтрахт Ф17 9 4 4 36-25 31 60.8
6
Квалификация Лиги конференций
Боруссия Д17 10 1 6 31-25 31 60.8
7 Вольфсбург18 8 5 5 36-22 29 53.7
8 Боруссия М18 7 4 7 34-29 25 46.3
9 Байер17 7 3 7 30-28 24 47.1
10 Вердер18 7 3 8 29-37 24 44.4
11 Майнц18 6 5 7 26-29 23 42.6
12 Кёльн17 5 6 6 29-31 21 41.2
13 Хоффенхайм18 5 4 9 26-31 19 35.2
14 Аугсбург18 5 3 10 23-33 18 33.3
15 Штутгарт18 3 7 8 22-32 16 29.6
16 Бохум18 5 1 12 19-44 16 29.6
17
Зона вылета
Герта18 3 5 10 20-32 14 25.9
18
Зона вылета
Шальке-0417 2 3 12 14-41 9 17.6

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