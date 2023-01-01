Байер - Боруссия Д 29 Января прямая трансляция
Стадион: Бай-Арена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
29 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 18-й тур
Главный судья: Тобиас Вельц (Висбаден, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Боруссия Д, которое состоится 29 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Бай-Арена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Боруссия Д
Дортмунд
Главные тренеры
|Хаби Олано Алонсо
|Эдин Терзич
История личных встреч
|06.08.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|06.02.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|2 : 5
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|3 : 4
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|3 : 1
|19.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 1
|08.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|4 : 3
|14.09.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
|24.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 23
|3 : 2
|29.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 6
|2 : 4
|21.04.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|70.6
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|18
|11
|3
|4
|31-22
|36
|66.7
| 3
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|18
|10
|5
|3
|39-24
|35
|64.8
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|18
|10
|4
|4
|29-25
|34
|63.0
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|17
|9
|4
|4
|36-25
|31
|60.8
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|17
|10
|1
|6
|31-25
|31
|60.8
|7
|Вольфсбург
|18
|8
|5
|5
|36-22
|29
|53.7
|8
|Боруссия М
|18
|7
|4
|7
|34-29
|25
|46.3
|9
|Байер
|17
|7
|3
|7
|30-28
|24
|47.1
|10
|Вердер
|18
|7
|3
|8
|29-37
|24
|44.4
|11
|Майнц
|18
|6
|5
|7
|26-29
|23
|42.6
|12
|Кёльн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|41.2
|13
|Хоффенхайм
|18
|5
|4
|9
|26-31
|19
|35.2
|14
|Аугсбург
|18
|5
|3
|10
|23-33
|18
|33.3
|15
|Штутгарт
|18
|3
|7
|8
|22-32
|16
|29.6
|16
|Бохум
|18
|5
|1
|12
|19-44
|16
|29.6
| 17
Зона вылета
|Герта
|18
|3
|5
|10
|20-32
|14
|25.9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|17.6