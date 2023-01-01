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Вильярреал - Райо Вальекано 30 Января прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
30 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания)
Вильярреал
Райо Вальекано

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Райо Вальекано, которое состоится 30 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вильярреал
      Вильярреал
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияУнаи Эмери
      ИспанияЭнрике Сетьен
      ИспанияАндони Ираола
      История личных встреч
      12.05.2022 Испания - Примера Тур 36 Райо Вальекано1 : 5Вильярреал
      12.12.2021 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 0Райо Вальекано
      29.01.2020 Кубок Испании 1/8 финала Райо Вальекано0 : 2Вильярреал
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Вильярреал3 : 1Райо Вальекано
      11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Райо Вальекано2 : 2Вильярреал
      17.04.2016 Испания - Примера Тур 33 Райо Вальекано2 : 1Вильярреал
      06.12.2015 Испания - Примера Тур 14 Вильярреал2 : 1Райо Вальекано
      15.02.2015 Испания - Примера Тур 23 Райо Вальекано2 : 0Вильярреал
      21.09.2014 Испания - Примера Тур 4 Вильярреал4 : 2Райо Вальекано
      10.05.2014 Испания - Примера Тур 37 Вильярреал4 : 0Райо Вальекано
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона18 15 2 1 37-6 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид18 13 3 2 38-16 42 77.8
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М19 10 4 5 28-16 34 59.6
      5
      Лига Европы
      		Бетис18 9 4 5 20-14 31 57.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал18 9 4 5 21-13 31 57.4
      7 Осасуна19 8 4 7 18-18 28 49.1
      8 Атлетик Б19 7 5 7 25-20 26 45.6
      9 Райо Вальекано18 7 5 6 24-22 26 48.1
      10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
      11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
      12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
      13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
      14 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
      15 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
      16 Валенсия18 5 5 8 25-21 20 37.0
      17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
      18
      Зона вылета
      		Кадис19 4 7 8 14-29 19 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе19 4 5 10 16-26 17 29.8
      20
      Зона вылета
      		Эльче19 0 6 13 12-39 6 10.5

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