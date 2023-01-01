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Дерби Каунти - Вест Хэм Юнайтед 30 Января прямая трансляция

Стадион: Прайд Парк (Дерби, Англия), вместимость: 33597
30 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Кубок Англии, 1/16 финала
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия)
Дерби Каунти
Вест Хэм Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дерби Каунти - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 30 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Прайд Парк (Дерби, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Дерби Каунти
      Дерби
      Вест Хэм Юнайтед
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияПол Уорн
      ШотландияДэвид Мойес
      История личных встреч
      19.04.2008 Англия - Премьер-лига Тур 35 Вест Хэм Юнайтед2 : 1Дерби Каунти
      10.11.2007 Англия - Премьер-лига Тур 13 Дерби Каунти0 : 5Вест Хэм Юнайтед
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Шеффилд Уэнсдей
      Моркам
      		2 : 0
      Херефорд
      Портсмут
      		1 : 3
      Саут-Шилдс
      Форест Грин Роверс
      		0 : 2
      Брэдфорд Сити
      Харрогейт Таун
      		0 : 1
      Болтон Уондерерс
      Барнсли
      		1 : 2
      Бёртон Альбион
      Нидхэм Маркет
      		2 : 0
      Мейденхед Юнайтед
      Дагенхэм энд Редбридж
      		0 : 1
      Стокпорт Каунти
      Суиндон Таун
      		4 : 0
      Бристоль Роверс
      Рочдейл
      		1 : 0
      Уиком Уондерерс
      Уолсолл
      		0 : 2
      Барнет
      Челмсфорд Сити
      		1 : 1
      Честерфилд
      Нортгемптон Таун
      		1 : 0
      Кру Александра
      Лейтон Ориент
      		1 : 0
      Барроу
      Мэнсфилд Таун
      		0 : 1
      Чиппенхэм Таун
      Линкольн Сити
      		1 : 0
      Гейтсхед
      Стивенидж
      		2 : 3
      Челтнем Таун
      Элвчёрч
      		1 : 2
      Филд
      Гиллингем
      		1 : 1
      Ньюпорт Каунти
      Колчестер Юнайтед
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Тонтон Таун
      		6 : 0
      Флитвуд Таун
      Оксфорд Сити
      		3 : 1
      Борхэм Вуд
      Истли
      		3 : 1
      Кроули Таун
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 4
      Питерборо Юнайтед
      Солфорд Сити
      		0 : 0
      Солихалл Мурс
      Хартлпул Юнайтед
      		2 : 2
      Саттон Юнайтед
      Фарнборо
      		0 : 2
      Гримсби Таун
      Плимут Аргайл
      		5 : 1
      Карлайл Юнайтед
      Транмир Роверс
      		2 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Галифакс Таун
      		2 : 1
      Бакстон
      Мертир Таун
      		2 : 0
      Донкастер Роверс
      Кинг Линн Таун
      		0 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Колвилл Таун
      		4 : 1
      Уэймут
      Уимблдон
      		1 : 1
      Шрусбери Таун
      Йорк Сити
      		2 : 1
      Порт Вейл
      Эксетер Сити
      		2 : 3
      Рексем
      Олдхэм Атлетик
      		3 : 0
      Керзон Аштон
      Кембридж Юнайтед
      		0 : 0
      Торки Юнайтед
      Дерби Каунти
      		2 : 2
      Брэкнелл Таун
      Ипсвич Таун
      		0 : 3
      Уокинг
      Оксфорд Юнайтед
      		1 : 2
      1-й раунд. Переигровка
      Метка
      Челмсфорд Сити
      Барнет
      		0 : 1
      Гиллингем
      Филд
      		1 : 0
      Хартлпул Юнайтед
      Солихалл Мурс
      		1 : 1 4 : 3
      Уимблдон
      Уэймут
      		3 : 1
      Кембридж Юнайтед
      Керзон Аштон
      		0 : 0 4 : 2
      Дерби Каунти
      Торки Юнайтед
      		5 : 0
      Солфорд Сити
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 3
      2-й раунд
      Метка
      Кинг Линн Таун
      Стивенидж
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Элвчёрч
      		2 : 1
      Оксфорд Юнайтед
      Эксетер Сити
      		4 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Мэнсфилд Таун
      		2 : 1
      Уимблдон
      Честерфилд
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Гримсби Таун
      		1 : 2
      Уолсолл
      Карлайл Юнайтед
      		2 : 1
      Портсмут
      Милтон-Кинс Донс
      		3 : 2
      Шрусбери Таун
      Питерборо Юнайтед
      		3 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Харрогейт Таун
      		3 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Стокпорт Каунти
      		2 : 2
      Барнсли
      Кру Александра
      		3 : 0
      Аккрингтон Стэнли
      Барнет
      		1 : 0
      Рексем
      Фарнборо
      		4 : 1
      Дагенхэм энд Редбридж
      Гиллингем
      		1 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Флитвуд Таун
      		0 : 1
      Бёртон Альбион
      Чиппенхэм Таун
      		6 : 1
      Бристоль Роверс
      Борхэм Вуд
      		0 : 2
      Ньюпорт Каунти
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Ипсвич Таун
      Бакстон
      		4 : 0
      2-й раунд. Переигровка
      Метка
      Стокпорт Каунти
      Чарльтон Атлетик
      		3 : 1
      Гиллингем
      Дагенхэм энд Редбридж
      		3 : 2
      1/32 финала
      Метка
      Манчестер Юнайтед
      Эвертон
      		3 : 1
      Тоттенхэм Хотспур
      Портсмут
      		1 : 0
      Престон Норт Энд
      Хаддерсфилд Таун
      		3 : 1
      Кристал Пэлас
      Саутгемптон
      		1 : 2
      Рединг
      Уотфорд
      		2 : 0
      Гиллингем
      Лестер Сити
      		0 : 1
      Ипсвич Таун
      Ротерхэм Юнайтед
      		4 : 1
      Миллуолл
      Шеффилд Юнайтед
      		0 : 2
      Халл Сити
      Фулхэм
      		0 : 2
      Шрусбери Таун
      Сандерленд
      		1 : 2
      Блэкпул
      Ноттингем Форест
      		4 : 1
      Флитвуд Таун
      Куинз Парк Рейнджерс
      		2 : 1
      Борхэм Вуд
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 1
      Борнмут
      Бёрнли
      		2 : 4
      Мидлсбро
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		1 : 5
      Честерфилд
      Вест Бромвич Альбион
      		3 : 3
      Лутон Таун
      Уиган Атлетик
      		1 : 1
      Брентфорд
      Вест Хэм Юнайтед
      		0 : 1
      Ковентри Сити
      Рексем
      		3 : 4
      Гримсби Таун
      Бёртон Альбион
      		1 : 0
      Шеффилд Уэнсдей
      Ньюкасл Юнайтед
      		2 : 1
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      		2 : 2
      Дерби Каунти
      Барнсли
      		3 : 0
      Бристоль Сити
      Суонси Сити
      		1 : 1
      Кардифф Сити
      Лидс Юнайтед
      		2 : 2
      Стокпорт Каунти
      Уолсолл
      		1 : 2
      Норвич Сити
      Блэкберн Роверс
      		0 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Сток Сити
      		0 : 3
      Манчестер Сити
      Челси
      		4 : 0
      Астон Вилла
      Стивенидж
      		1 : 2
      Оксфорд Юнайтед
      Арсенал
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Бирмингем Сити
      		1 : 2
      1/32 финала. Переигровка
      Метка
      Уиган Атлетик
      Лутон Таун
      		1 : 2
      Вулверхэмптон
      Ливерпуль
      		0 : 1
      Суонси Сити
      Бристоль Сити
      		1 : 2 ДВ
      Вест Бромвич Альбион
      Честерфилд
      		4 : 0
      Лидс Юнайтед
      Кардифф Сити
      		5 : 2
      Аккрингтон Стэнли
      Борхэм Вуд
      		1 : 0 ДВ
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 Манчестер Сити
      Арсенал
      		1 : 0
      A02
      		 Уолсолл
      Лестер Сити
      		0 : 1
      A08
      		 Аккрингтон Стэнли
      Лидс Юнайтед
      		1 : 3
      A03
      		 Саутгемптон
      Блэкпул
      		2 : 1
      A04
      		 Ипсвич Таун
      Бёрнли
      		0 : 0
      A07
      		 Фулхэм
      Сандерленд
      		1 : 1
      A05
      		 Лутон Таун
      Гримсби Таун
      		2 : 2
      A06
      		 Шеффилд Уэнсдей
      Флитвуд Таун
      		1 : 1
      A09
      		 Бристоль Сити
      Вест Бромвич Альбион
      		3 : 0
      A10
      		 Блэкберн Роверс
      Бирмингем Сити
      		2 : 2
      A11
      		 Престон Норт Энд
      Тоттенхэм Хотспур
      		0 : 3
      A12
      		 Манчестер Юнайтед
      Рединг
      		3 : 1
      A13
      		 Брайтон энд Хоув Альбион
      Ливерпуль
      		2 : 1
      A14
      		 Сток Сити
      Стивенидж
      		3 : 1
      A15
      		 Рексем
      Шеффилд Юнайтед
      		3 : 3
      A16
      		 Дерби Каунти
      Вест Хэм Юнайтед
      		30.01

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