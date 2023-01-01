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Падерборн 07 - Штутгарт 31 Января прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
31 Января 2023 года в 20:00 (+03:00). Кубок Германии, 1/8 финала
Падерборн 07
Штутгарт

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Штутгарт, которое состоится 31 Января 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс-Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Падерборн 07
      Падерборн
      Штутгарт
      Штутгарт
      Главные тренеры
      ГерманияЛукас Кваснёк
      СШАПеллегрино Матараццо
      История личных встреч
      23.05.2015 Германия - Бундеслига Тур 34 Падерборн 071 : 2Штутгарт
      20.12.2014 Германия - Бундеслига Тур 17 Штутгарт0 : 0Падерборн 07
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Метка
      Нойштрелиц
      Карлсруэ
      		0 : 8
      Динамо Др
      Штутгарт
      		0 : 1
      Кан-Мариенборн
      Нюрнберг
      		0 : 2
      Мюнхен-1860
      Боруссия Д
      		0 : 3
      Виктория 1889
      Бохум
      		0 : 3
      Штрален
      Санкт-Паули
      		3 : 4
      Ян
      Кёльн
      		2 : 2 4 : 3
      Любек
      Ганза Р
      		1 : 0
      Эльверсберг
      Байер
      		4 : 3
      Айнхайт В
      Падерборн 07
      		0 : 10
      Иллертиссен
      Хайденхайм
      		0 : 2
      Байройт
      Гамбург
      		1 : 3 ДВ
      Киккерс Оффенбах
      Фортуна
      		1 : 4
      Карл Цейсс
      Вольфсбург
      		0 : 1
      Штутгартер Кикерс
      Гройтер Фюрт
      		2 : 0
      Бремер
      Шальке-04
      		0 : 5
      Шварц-Вайс
      Зандхаузен
      		0 : 4
      Энгерс 07
      Арминия
      		1 : 7
      Шотт
      Ганновер-96
      		0 : 3
      Рёдингхаузен
      Хоффенхайм
      		0 : 2
      Кайзерслаутерн
      Фрайбург
      		1 : 2 ДВ
      Оберахерн
      Боруссия М
      		1 : 9
      Блау-Вайс Л
      Аугсбург
      		0 : 4
      Айнтрахт Б
      Герта
      		4 : 4 6 : 5
      Вальдхоф
      Хольштайн
      		0 : 0 5 : 3
      Эрцгебирге
      Майнц
      		0 : 3
      Кемницер
      Унион
      		1 : 2 ДВ
      Ингольштадт 04
      Дармштадт 98
      		0 : 3
      Энерги
      Вердер
      		1 : 2
      Магдебург
      Айнтрахт Ф
      		0 : 4
      Тойтония Оттензен
      РБ Лейпциг
      		0 : 8
      Виктория 1904
      Бавария
      		0 : 5
      1/16 финала
      Метка
      A01
      		 РБ Лейпциг
      Гамбург
      		4 : 0
      A02
      		 Штутгартер Кикерс
      Айнтрахт Ф
      		0 : 2
      A03
      		 Вальдхоф
      Нюрнберг
      		0 : 1
      A04
      		 Любек
      Майнц
      		0 : 3
      A05
      		 Эльверсберг
      Бохум
      		0 : 1
      A06
      		 Дармштадт 98
      Боруссия М
      		2 : 1
      A07
      		 Айнтрахт Б
      Вольфсбург
      		1 : 2
      A08
      		 Хоффенхайм
      Шальке-04
      		5 : 1
      A09
      		 Фрайбург
      Санкт-Паули
      		2 : 1 ДВ
      A10
      		 Ганновер-96
      Боруссия Д
      		0 : 2
      A11
      		 Падерборн 07
      Вердер
      		2 : 2 5 : 4
      A12
      		 Зандхаузен
      Карлсруэ
      		2 : 2 8 : 7
      A13
      		 Штутгарт
      Арминия
      		6 : 0
      A14
      		 Ян
      Фортуна
      		0 : 3
      A15
      		 Аугсбург
      Бавария
      		2 : 5
      A16
      		 Унион
      Хайденхайм
      		2 : 0
      1/8 финала
      Метка
      B01
      		 Падерборн 07
      Штутгарт
      		31.01
      B02
      		 Унион
      Вольфсбург
      		31.01
      B03
      		 РБ Лейпциг
      Хоффенхайм
      		01.02
      B04
      		 Майнц
      Бавария
      		01.02
      B05
      		 Зандхаузен
      Фрайбург
      		07.02
      B06
      		 Айнтрахт Ф
      Дармштадт 98
      		07.02
      B07
      		 Нюрнберг
      Фортуна
      		08.02
      B08
      		 Бохум
      Боруссия Д
      		08.02

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