Арока - Бенфика 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
01 Февраля 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Арока
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|05.08.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|4 : 0
|21.01.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|0 : 2
|14.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 0
|22.11.2018
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|2 : 1
|10.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|3 : 0
|09.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 2
|23.01.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 1
|23.08.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|1 : 0
|08.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 3
|05.10.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
|1
|Бенфика
|18
|15
|2
|1
|45-12
|47
|87.0
|2
|Брага
|17
|13
|1
|3
|39-13
|40
|78.4
|3
|Порту
|17
|12
|3
|2
|41-11
|39
|76.5
|4
|Спортинг
|16
|10
|2
|4
|33-17
|32
|66.7
|5
|Каза Пия
|18
|9
|3
|6
|18-17
|30
|55.6
|6
|Витория Гимарайнш
|18
|8
|3
|7
|17-20
|27
|50.0
|7
|Арока
|17
|7
|5
|5
|22-25
|26
|51.0
|8
|Визела
|18
|7
|3
|8
|22-18
|24
|44.4
|9
|Боавишта
|17
|7
|3
|7
|20-27
|24
|47.1
|10
|Риу Аве
|18
|5
|6
|7
|18-23
|21
|38.9
|11
|Фамаликан
|18
|6
|3
|9
|17-23
|21
|38.9
|12
|Портимоненсе
|18
|6
|2
|10
|15-25
|20
|37.0
|13
|Эшторил
|17
|5
|4
|8
|16-22
|19
|37.3
|14
|Шавиш
|17
|4
|7
|6
|15-23
|19
|37.3
|15
|Жил Висенте
|17
|5
|3
|9
|17-24
|18
|35.3
|16
|Санта-Клара
|18
|3
|5
|10
|12-23
|14
|25.9
|17
|Маритиму
|17
|3
|4
|10
|11-31
|13
|25.5
|18
|Пасуш де Феррейра
|18
|1
|3
|14
|10-34
|6
|11.1