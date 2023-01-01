04:12 ()
Свернуть список

Арока - Бенфика 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 5000
01 Февраля 2023 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Арока
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Бенфика, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арока
      Арока
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияАрманду Евангелишта
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      05.08.2022 Португалия - Примейра Тур 1 Бенфика4 : 0Арока
      21.01.2022 Португалия - Примейра Тур 19 Арока0 : 2Бенфика
      14.08.2021 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 0Арока
      22.11.2018 Кубок Португалии 4-й раунд Бенфика2 : 1Арока
      10.02.2017 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика3 : 0Арока
      09.09.2016 Португалия - Примейра Тур 4 Арока1 : 2Бенфика
      23.01.2016 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 1Арока
      23.08.2015 Португалия - Примейра Тур 2 Арока1 : 0Бенфика
      08.03.2015 Португалия - Примейра Тур 24 Арока1 : 3Бенфика
      05.10.2014 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика4 : 0Арока
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика18 15 2 1 45-12 47 87.0
      2 Брага17 13 1 3 39-13 40 78.4
      3 Порту17 12 3 2 41-11 39 76.5
      4 Спортинг16 10 2 4 33-17 32 66.7
      5 Каза Пия18 9 3 6 18-17 30 55.6
      6 Витория Гимарайнш18 8 3 7 17-20 27 50.0
      7 Арока17 7 5 5 22-25 26 51.0
      8 Визела18 7 3 8 22-18 24 44.4
      9 Боавишта17 7 3 7 20-27 24 47.1
      10 Риу Аве18 5 6 7 18-23 21 38.9
      11 Фамаликан18 6 3 9 17-23 21 38.9
      12 Портимоненсе18 6 2 10 15-25 20 37.0
      13 Эшторил17 5 4 8 16-22 19 37.3
      14 Шавиш17 4 7 6 15-23 19 37.3
      15 Жил Висенте17 5 3 9 17-24 18 35.3
      16 Санта-Клара18 3 5 10 12-23 14 25.9
      17 Маритиму17 3 4 10 11-31 13 25.5
      18 Пасуш де Феррейра18 1 3 14 10-34 6 11.1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2023
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close