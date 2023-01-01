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Бетис - Барселона 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
01 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Бетис
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бетис
      Севилья
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      12.01.2023 Суперкубок Испании 1/2 финала Бетис2 : 2 2 : 4Барселона
      07.05.2022 Испания - Примера Тур 35 Бетис1 : 2Барселона
      04.12.2021 Испания - Примера Тур 16 Барселона0 : 1Бетис
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Бетис2 : 3Барселона
      07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Барселона5 : 2Бетис
      09.02.2020 Испания - Примера Тур 23 Бетис2 : 3Барселона
      25.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Барселона5 : 2Бетис
      17.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Бетис1 : 4Барселона
      11.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Барселона3 : 4Бетис
      21.01.2018 Испания - Примера Тур 20 Бетис0 : 5Барселона
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона18 15 2 1 37-6 47 87.0
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид18 13 3 2 38-16 42 77.8
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад19 12 3 4 28-18 39 68.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М19 10 4 5 28-16 34 59.6
      5
      Лига Европы
      		Бетис18 9 4 5 20-14 31 57.4
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал19 9 4 6 21-14 31 54.4
      7 Райо Вальекано19 8 5 6 25-22 29 50.9
      8 Осасуна19 8 4 7 18-18 28 49.1
      9 Атлетик Б19 7 5 7 25-20 26 45.6
      10 Мальорка19 7 4 8 15-18 25 43.9
      11 Альмерия19 6 4 9 23-29 22 38.6
      12 Жирона19 5 6 8 26-29 21 36.8
      13 Севилья19 5 6 8 21-26 21 36.8
      14 Вальядолид19 6 2 11 14-28 20 35.1
      15 Эспаньол19 4 8 7 23-29 20 35.1
      16 Валенсия18 5 5 8 25-21 20 37.0
      17 Сельта19 5 5 9 18-29 20 35.1
      18
      Зона вылета
      		Кадис19 4 7 8 14-29 19 33.3
      19
      Зона вылета
      		Хетафе19 4 5 10 16-26 17 29.8
      20
      Зона вылета
      		Эльче19 0 6 13 12-39 6 10.5

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