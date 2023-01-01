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Лилль - Клермон 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
01 Февраля 2023 года в 21:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
Лилль
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Клермон, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Фонсека
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      28.12.2022 Франция - Лига 1 Тур 16 Клермон0 : 2Лилль
      06.03.2022 Франция - Лига 1 Тур 27 Лилль4 : 0Клермон
      16.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 10 Клермон1 : 0Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ20 15 3 2 49-15 48 80.0
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс20 13 6 1 33-14 45 75.0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель20 13 4 3 40-17 43 71.7
      4
      Лига Европы
      		Монако20 11 5 4 43-27 38 63.3
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн20 11 4 5 37-22 37 61.7
      6 Лорьян20 10 5 5 33-30 35 58.3
      7 Лилль20 10 4 6 35-26 34 56.7
      8 Клермон20 8 5 7 24-27 29 48.3
      9 Лион20 8 4 8 30-23 28 46.7
      10 Ницца20 7 7 6 23-20 28 46.7
      11 Реймс20 5 11 4 22-24 26 43.3
      12 Тулуза20 7 5 8 31-35 26 43.3
      13 Нант20 4 10 6 21-24 22 36.7
      14 Монпелье20 6 2 12 30-40 20 33.3
      15 Труа20 4 7 9 31-41 19 31.7
      16 Брест20 4 6 10 23-34 18 30.0
      17
      Зона вылета
      		Страсбург20 2 9 9 25-36 15 25.0
      18
      Зона вылета
      		Аяччо20 4 3 13 16-36 15 25.0
      19
      Зона вылета
      		Осер20 3 4 13 16-43 13 21.7
      20
      Зона вылета
      		Анже20 2 2 16 17-45 8 13.3

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