Ланс - Ницца 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
01 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Томас Леонар (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ланс - Ницца, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Боллар-Делелис (Ланс, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ланс
Ланс
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Франк Эз
|Люсьен Фавр
История личных встреч
|29.12.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|0 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 0
|22.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 1
|23.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|0 : 1
|23.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|16.05.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|2 : 1
|19.12.2014
|Франция - Лига 1
|Тур 19
|2 : 0
|05.03.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|0 : 0
|23.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|49-15
|48
|80.0
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|20
|13
|6
|1
|33-14
|45
|75.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|20
|13
|4
|3
|40-17
|43
|71.7
| 4
Лига Европы
|Монако
|20
|11
|5
|4
|43-27
|38
|63.3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|20
|11
|4
|5
|37-22
|37
|61.7
|6
|Лорьян
|20
|10
|5
|5
|33-30
|35
|58.3
|7
|Лилль
|20
|10
|4
|6
|35-26
|34
|56.7
|8
|Клермон
|20
|8
|5
|7
|24-27
|29
|48.3
|9
|Лион
|20
|8
|4
|8
|30-23
|28
|46.7
|10
|Ницца
|20
|7
|7
|6
|23-20
|28
|46.7
|11
|Реймс
|20
|5
|11
|4
|22-24
|26
|43.3
|12
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|31-35
|26
|43.3
|13
|Нант
|20
|4
|10
|6
|21-24
|22
|36.7
|14
|Монпелье
|20
|6
|2
|12
|30-40
|20
|33.3
|15
|Труа
|20
|4
|7
|9
|31-41
|19
|31.7
|16
|Брест
|20
|4
|6
|10
|23-34
|18
|30.0
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|20
|2
|9
|9
|25-36
|15
|25.0
| 18
Зона вылета
|Аяччо
|20
|4
|3
|13
|16-36
|15
|25.0
| 19
Зона вылета
|Осер
|20
|3
|4
|13
|16-43
|13
|21.7
| 20
Зона вылета
|Анже
|20
|2
|2
|16
|17-45
|8
|13.3