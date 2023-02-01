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Аль-Ахли - Окленд Сити 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Стад де Танжер (Танжер, Марокко), вместимость: 45000
01 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 1-й раунд
Аль-Ахли
Окленд Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Окленд Сити, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Стад де Танжер (Танжер, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аль-Ахли
      Каир, Египет
      Окленд Сити
      Окленд, Новая Зеландия
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Аль-Ахли
      Окленд Сити
      		01.02
      2-й раунд
      Видад
      Аль-Хиляль
      		04.02

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