Аль-Ахли - Окленд Сити 01 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стад де Танжер (Танжер, Марокко), вместимость: 45000
01 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Клубный чемпионат мира, 1-й раунд
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Ахли - Окленд Сити, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Клубный чемпионат мира, 1-й раунд, оно проводится на стадионе: Стад де Танжер (Танжер, Марокко). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Ахли
Каир, Египет
Окленд Сити
Окленд, Новая Зеландия
Турнирная таблица
1-й раунд
| Аль-Ахли
Окленд Сити
|01.02
2-й раунд
| Видад
Аль-Хиляль
|04.02