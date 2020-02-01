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Маритиму - Порту 01 Февраля прямая трансляция

Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
01 Февраля 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 18-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Маритиму
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Порту, которое состоится 01 Февраля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Маритиму
      Фуншал
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияВашку Сеабра
      ПортугалияЖозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      06.08.2022 Португалия - Примейра Тур 1 Порту5 : 1Маритиму
      30.01.2022 Португалия - Примейра Тур 20 Порту2 : 1Маритиму
      22.08.2021 Португалия - Примейра Тур 3 Маритиму1 : 1Порту
      22.02.2021 Португалия - Примейра Тур 20 Маритиму1 : 2Порту
      03.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Порту2 : 3Маритиму
      10.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Порту1 : 0Маритиму
      30.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму1 : 1Порту
      16.03.2019 Португалия - Примейра Тур 26 Порту3 : 0Маритиму
      03.11.2018 Португалия - Примейра Тур 9 Маритиму0 : 2Порту
      29.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Маритиму0 : 1Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1 Бенфика19 16 2 1 48-12 50 87.7
      2 Брага17 13 1 3 39-13 40 78.4
      3 Порту17 12 3 2 41-11 39 76.5
      4 Спортинг16 10 2 4 33-17 32 66.7
      5 Каза Пия18 9 3 6 18-17 30 55.6
      6 Витория Гимарайнш18 8 3 7 17-20 27 50.0
      7 Арока18 7 5 6 22-28 26 48.1
      8 Визела18 7 3 8 22-18 24 44.4
      9 Боавишта17 7 3 7 20-27 24 47.1
      10 Риу Аве18 5 6 7 18-23 21 38.9
      11 Фамаликан18 6 3 9 17-23 21 38.9
      12 Портимоненсе18 6 2 10 15-25 20 37.0
      13 Эшторил17 5 4 8 16-22 19 37.3
      14 Шавиш17 4 7 6 15-23 19 37.3
      15 Жил Висенте18 5 3 10 18-26 18 33.3
      16 Санта-Клара18 3 5 10 12-23 14 25.9
      17 Маритиму17 3 4 10 11-31 13 25.5
      18 Пасуш де Феррейра19 2 3 14 12-35 9 15.8

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