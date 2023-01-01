Реал Мадрид - Валенсия 02 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 02 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|11.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1 4 : 3
|08.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 20
|4 : 1
|19.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 2
|14.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|2 : 0
|08.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 1
|18.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|3 : 0
|08.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|1 : 3
|15.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|1 : 1
|03.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 30
|2 : 1
|01.12.2018
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
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