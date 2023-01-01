20:36 ()
Свернуть список

Реал Мадрид - Валенсия 02 Февраля прямая трансляция

Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
02 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 17-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания)
Реал Мадрид
Валенсия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Валенсия, которое состоится 02 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
11.01.2023 Суперкубок Испании 1/2 финала Реал Мадрид1 : 1 4 : 3Валенсия
08.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Реал Мадрид4 : 1Валенсия
19.09.2021 Испания - Примера Тур 5 Валенсия1 : 2Реал Мадрид
14.02.2021 Испания - Примера Тур 23 Реал Мадрид2 : 0Валенсия
08.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Валенсия4 : 1Реал Мадрид
18.06.2020 Испания - Примера Тур 29 Реал Мадрид3 : 0Валенсия
08.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 3Реал Мадрид
15.12.2019 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Реал Мадрид
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Валенсия2 : 1Реал Мадрид
01.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Реал Мадрид2 : 0Валенсия
Текстовая трансляция
{timer}
0'
Сага с возможным переходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» продолжается. Килиану Мбаппе больше не нужен «ПСЖ»? Как же глупо он подставился!0'Треть состава «Реала» может покинуть команду уже этим летом. Бензема, Модрич и Кроос в списке. Всё из-за уникального правила контрактов. «Реал» лишится Бензема, Модрича и Крооса? Всё из-за уникального правила контрактов0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 17-го тура Примеры: «Реал» — «Валенсия». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close