Челси - Фулхэм 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 42055
03 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Фулхэм, которое состоится 03 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Марку Силва
История личных встреч
|12.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 1
|01.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|2 : 0
|16.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 1
|03.03.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|1 : 2
|02.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 0
|01.03.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 3
|21.09.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 0
|17.04.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 3
|28.11.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 0
|09.04.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 33
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|65.0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|57.1
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|54.4
|7
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|32-30
|31
|49.2
|8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|50.0
|9
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|50.9
|10
|Челси
|20
|8
|5
|7
|22-21
|29
|48.3
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|46.7
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|40.0
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|30.0
|15
|Лидс Юнайтед
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|31.6
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|30.0
|17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|28.3
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|28.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|25.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|25.0