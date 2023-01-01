Атлетик - Кадис 03 Февраля прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
03 Февраля 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 20-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик - Кадис, которое состоится 03 Февраля 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Кадис
Кадис
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Серхио Гонсалес
История личных встреч
|29.08.2022
|Испания - Примера
|Тур 3
|0 : 4
|21.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 3
|05.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|15.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 23
|0 : 4
|01.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|19
|16
|2
|1
|39-7
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|19
|14
|3
|2
|40-16
|45
|78.9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|19
|12
|3
|4
|28-18
|39
|68.4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|19
|10
|4
|5
|28-16
|34
|59.6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|19
|9
|4
|6
|21-16
|31
|54.4
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|19
|9
|4
|6
|21-14
|31
|54.4
|7
|Райо Вальекано
|19
|8
|5
|6
|25-22
|29
|50.9
|8
|Осасуна
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|49.1
|9
|Атлетик Б
|19
|7
|5
|7
|25-20
|26
|45.6
|10
|Мальорка
|19
|7
|4
|8
|15-18
|25
|43.9
|11
|Альмерия
|19
|6
|4
|9
|23-29
|22
|38.6
|12
|Жирона
|19
|5
|6
|8
|26-29
|21
|36.8
|13
|Севилья
|19
|5
|6
|8
|21-26
|21
|36.8
|14
|Вальядолид
|19
|6
|2
|11
|14-28
|20
|35.1
|15
|Эспаньол
|19
|4
|8
|7
|23-29
|20
|35.1
|16
|Валенсия
|19
|5
|5
|9
|25-23
|20
|35.1
|17
|Сельта
|19
|5
|5
|9
|18-29
|20
|35.1
| 18
Зона вылета
|Кадис
|19
|4
|7
|8
|14-29
|19
|33.3
| 19
Зона вылета
|Хетафе
|19
|4
|5
|10
|16-26
|17
|29.8
| 20
Зона вылета
|Эльче
|19
|0
|6
|13
|12-39
|6
|10.5