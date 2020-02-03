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Аугсбург - Байер 03 Февраля прямая трансляция

Стадион: WWK-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
03 Февраля 2023 года в 22:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 19-й тур
Главный судья: Марко Фриц (Корб, Германия)
Аугсбург
Байер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 03 Февраля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: WWK-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аугсбург
      Аугсбург
      Байер
      Леверкузен
      Главные тренеры
      ГерманияЭнрико Масен
      ИспанияХаби Олано Алонсо
      История личных встреч
      13.08.2022 Германия - Бундеслига Тур 2 Байер1 : 2Аугсбург
      22.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 20 Байер5 : 1Аугсбург
      28.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Аугсбург1 : 4Байер
      21.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Аугсбург1 : 1Байер
      26.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Байер3 : 1Аугсбург
      23.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 23 Байер2 : 0Аугсбург
      28.09.2019 Германия - Бундеслига Тур 6 Аугсбург0 : 3Байер
      26.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 31 Аугсбург1 : 4Байер
      08.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 14 Байер1 : 0Аугсбург
      31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Байер0 : 0Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария18 10 7 1 52-16 37 68.5
      2
      Лига чемпионов
      		Унион18 11 3 4 31-22 36 66.7
      3
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг18 10 5 3 39-24 35 64.8
      4
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д18 11 1 6 33-25 34 63.0
      5
      Лига Европы
      		Фрайбург18 10 4 4 29-25 34 63.0
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Айнтрахт Ф18 9 5 4 37-26 32 59.3
      7 Вольфсбург18 8 5 5 36-22 29 53.7
      8 Боруссия М18 7 4 7 34-29 25 46.3
      9 Байер18 7 3 8 30-30 24 44.4
      10 Вердер18 7 3 8 29-37 24 44.4
      11 Майнц18 6 5 7 26-29 23 42.6
      12 Кёльн18 5 7 6 29-31 22 40.7
      13 Хоффенхайм18 5 4 9 26-31 19 35.2
      14 Аугсбург18 5 3 10 23-33 18 33.3
      15 Штутгарт18 3 7 8 22-32 16 29.6
      16 Бохум18 5 1 12 19-44 16 29.6
      17
      Зона вылета
      		Герта18 3 5 10 20-32 14 25.9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0418 2 4 12 14-41 10 18.5

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