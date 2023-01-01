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Эвертон - Арсенал 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
04 Февраля 2023 года в 15:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Дэвид Кут (Западный Йоркшир, Англия)
Эвертон
Арсенал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Арсенал, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Арсенал
      Лондон
      Главные тренеры
      АнглияФрэнк Лэмпард
      ИспанияМикель Артета
      История личных встреч
      17.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Арсенал2 : 0Эвертон
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал5 : 1Эвертон
      06.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Эвертон2 : 1Арсенал
      23.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 33 Арсенал0 : 1Эвертон
      19.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 14 Эвертон2 : 1Арсенал
      23.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 27 Арсенал3 : 2Эвертон
      21.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон0 : 0Арсенал
      07.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 33 Эвертон1 : 0Арсенал
      23.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 6 Арсенал2 : 0Эвертон
      03.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 26 Арсенал5 : 1Эвертон
      Текстовая трансляция
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      А каким вообще был мир, когда «Арсенал» в последний раз стал чемпионом Англии? Вспоминаем главные события и футбольную реальность в 2004 году. «Арсенал» идёт за первым титулом АПЛ с 2004 года. Каким был мир тогда0'Переход Жоржиньо — важный сразу с нескольких точек зрения. «Арсенал» забирает чемпиона Европы у «Челси». Этот трансфер — потрясение0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура АПЛ: «Эвертон» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал19 16 2 1 45-16 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити20 14 3 3 53-20 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед20 10 9 1 33-11 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед20 12 3 5 32-25 39 65.0
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур21 11 3 7 40-31 36 57.1
      6 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
      7 Брайтон энд Хоув Альбион19 9 4 6 37-27 31 54.4
      8 Брентфорд20 7 9 4 32-28 30 50.0
      9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
      10 Ливерпуль19 8 5 6 34-25 29 50.9
      11 Астон Вилла20 8 4 8 23-27 28 46.7
      12 Кристал Пэлас20 6 6 8 18-27 24 40.0
      13 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
      14 Лестер Сити20 5 3 12 28-35 18 30.0
      15 Лидс Юнайтед19 4 6 9 26-33 18 31.6
      16 Вест Хэм Юнайтед20 5 3 12 17-25 18 30.0
      17 Вулверхэмптон20 4 5 11 12-30 17 28.3
      18
      Зона вылета
      		Борнмут20 4 5 11 19-42 17 28.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон20 3 6 11 15-28 15 25.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон20 4 3 13 17-35 15 25.0

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