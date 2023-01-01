Вулверхэмптон - Ливерпуль 04 Февраля прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
04 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Хулен Лопетеги
|Юрген Клопп
История личных встреч
|17.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала. Переигровка
|0 : 1
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 2
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 0
|23.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|07.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|19
|16
|2
|1
|45-16
|50
|87.7
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|20
|14
|3
|3
|53-20
|45
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|10
|9
|1
|33-11
|39
|65.0
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|20
|12
|3
|5
|32-25
|39
|65.0
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|21
|11
|3
|7
|40-31
|36
|57.1
|6
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|48.5
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|19
|9
|4
|6
|37-27
|31
|54.4
|8
|Брентфорд
|20
|7
|9
|4
|32-28
|30
|50.0
|9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|47.6
|10
|Ливерпуль
|19
|8
|5
|6
|34-25
|29
|50.9
|11
|Астон Вилла
|20
|8
|4
|8
|23-27
|28
|46.7
|12
|Кристал Пэлас
|20
|6
|6
|8
|18-27
|24
|40.0
|13
|Ноттингем Форест
|20
|5
|6
|9
|16-35
|21
|35.0
|14
|Лестер Сити
|20
|5
|3
|12
|28-35
|18
|30.0
|15
|Лидс Юнайтед
|19
|4
|6
|9
|26-33
|18
|31.6
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|20
|5
|3
|12
|17-25
|18
|30.0
|17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|5
|11
|12-30
|17
|28.3
| 18
Зона вылета
|Борнмут
|20
|4
|5
|11
|19-42
|17
|28.3
| 19
Зона вылета
|Эвертон
|20
|3
|6
|11
|15-28
|15
|25.0
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|20
|4
|3
|13
|17-35
|15
|25.0