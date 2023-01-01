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Вулверхэмптон - Ливерпуль 04 Февраля прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
04 Февраля 2023 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир, Англия)
Вулверхэмптон
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Ливерпуль, которое состоится 04 Февраля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      ПортугалияБруну Лаже
      ИспанияХулен Лопетеги
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      17.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала. Переигровка Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Ливерпуль2 : 2Вулверхэмптон
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль3 : 1Вулверхэмптон
      04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      15.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Вулверхэмптон
      23.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
      29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль1 : 0Вулверхэмптон
      12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
      07.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон2 : 1Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИВНПМячиОО% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал19 16 2 1 45-16 50 87.7
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити20 14 3 3 53-20 45 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед20 10 9 1 33-11 39 65.0
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед20 12 3 5 32-25 39 65.0
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур21 11 3 7 40-31 36 57.1
      6 Фулхэм22 9 5 8 32-30 32 48.5
      7 Брайтон энд Хоув Альбион19 9 4 6 37-27 31 54.4
      8 Брентфорд20 7 9 4 32-28 30 50.0
      9 Челси21 8 6 7 22-21 30 47.6
      10 Ливерпуль19 8 5 6 34-25 29 50.9
      11 Астон Вилла20 8 4 8 23-27 28 46.7
      12 Кристал Пэлас20 6 6 8 18-27 24 40.0
      13 Ноттингем Форест20 5 6 9 16-35 21 35.0
      14 Лестер Сити20 5 3 12 28-35 18 30.0
      15 Лидс Юнайтед19 4 6 9 26-33 18 31.6
      16 Вест Хэм Юнайтед20 5 3 12 17-25 18 30.0
      17 Вулверхэмптон20 4 5 11 12-30 17 28.3
      18
      Зона вылета
      		Борнмут20 4 5 11 19-42 17 28.3
      19
      Зона вылета
      		Эвертон20 3 6 11 15-28 15 25.0
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон20 4 3 13 17-35 15 25.0

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